В Даугавпилсе впервые пройдет музыкальный конкурс им. Марка Ротко

Новости Культура | 2 февраля 2021 | 21:58

Пресс-фото Пресс-фото

В марте — конечно же, удаленно — состоится первый музыкальный конкурс юных исполнителей, посвященный выдающемуся уроженцу Двинска, мэтру абстрактного экспрессионизма Марку Ротко. «Прием заявок завершен, их 330 из разных стран», — с удовлетворением отметил художественный руководитель конкурса, дирижер, композитор и педагог Евгений Устинсков.

Возраст участников — до 19 лет, они представляют Германию, Канаду, Израиль, Финляндию, Португалию, Польшу, Индию и другие страны. Состязаться будут в четырех категориях: струнные инструменты, духовые и ударные, фортепиано, аккордеон. В жюри войдут десять музыкантов из разных стран.

«Очень жаль, что удаленно. Мы планировали провести конкурс в Арт-центре имени Марка Ротко, там есть прекрасный концертный зал с хорошей акустикой. Надеемся, что так и будет в дальнейшем. В прошлом году был конкурс, посвященный Оскару Строку, сейчас — Марку Ротко. Так и будем чередовать — Строк — Ротко — Строк — Ротко… Будем нести в мир имена наших великих земляков. Более 300 участников — это очень приличная цифра для первого раза. Я надеюсь, что в будущем сотни молодых музыкантов с разных концов света приедут в Даугавпилс и подарят слушателям незабываемые концерты», — поделился с Rus.Lsm.lv Устинсков.

В нынешнем же году с выступлениями конкурсантов можно будет познакомиться на YouTube-канале Latvian Contests.

Конкурс организован Даугавпилсской средней школой № 13 в сотрудничестве с Арт-центром им. М. Ротко, Управлением культуры, Управлением образования и факультетом музыки и искусств Даугавпилсского университета.

LSM