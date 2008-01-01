Режим ЧС продлевается до 6 апреля

Новости Латвия | 2 февраля 2021 | 21:56

Пресс-фото Пресс-фото

Ограничения, связанные с распространением Covid-19, будут продлены до начала апреля, сообщил глава правительства Кришьянис Кариньш на пресс-конференции онлайн 2 февраля. Заболеваемость коронавирусом снижается плохо, к тому же новый, более опасный его штамм начал «гулять» в обществе, говорят эпидемиологи.

Правительство концептуально договорилось, что необходимо временно закрыть сообщение с Великобританией, Ирландией и Португалией, ограничить любые неважные путешествия за границу и усилить пограничный контроль на внутренних границах.

На пресс-конференции прозвучало, что распространение Covid-19 в Латвии после Нового года пошло на спад, но в последние 7 дней снова наблюдался рост на 6-7%. В европейской классификации Латвия фигурирует в первой, темно-красной зоне с самым высоким риском заражения. Во вторник 14-дневный среднесуточный показатель заболеваемости составил 557,7 новых случаев на 100 тысяч душ населения.

Позиция Минздрава такова: пока двухнедельный среднесуточный индикатор заболеваемости не снизится до 200 новых случаев на 100 тысяч жителей, нужно сохранять в силе введенные меры безопасности. В то же время министерство отмечает, что оценку изменений заболеваемости следует производить каждые три недели, с тем чтобы вовремя пересматривать список ограничений.

(Продолжение следует.)

В то же время, как уже писал Rus.lsm.lv, в торговле предусмотрены некоторые смягчения ограничений начиная с 8 февраля, хотя о полноценном возобновлении деятельности отрасли торговли и услуг речи не идет.

Как уже писал Rus.lsm.lv, 9 ноября в Латвии начал действовать режим чрезвычайной ситуации и введены различные ограничения. Позже ЧС решили продлить до 7 февраля. Наряду с этим принято решение о введении комендантского часа по уикендам – с десяти вечера до пяти часов утра. Ранее, 17 декабря, были введены дополнительные ограничения на торговлю и услуги.

LSM