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Если кто-то ожидает, что сегодня вы будете выполнять его распоряжения, то он крупно ошибается. Сегодня вы будете неимоверно упрямы, и скорее заставите весь мир плясать под собственную дудку, чем уступите позиции хоть на йоту.
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Новости Латвия | 2 февраля 2021 | 21:47
ЧМ по хоккею-2021 пройдет в Латвии
Ригу выбрали местом проведения Чемпионата мира по хоккею-2021 — такое решение приняла Международная федерация по хоккею.
Соревнования будут проходить с 21 мая по 6 июня, участие примут 16 стран.
Изначально предполагалось, что игры проведут в Латвии и Беларуси, однако после протестов, последовавших за президентскими выборами, Минск лишили права принимать часть игр. И наряду с Ригой на проведение чемпионата претендовали датский Хернинг и словацкая Братислава.
Решение провести чемпионат в одной стране совет Федерации хоккея принял с учетом «ковидной» ситуации, а также различных технических причин, указывает агентство LETA.
Рассматривалась возможность провести ЧМ в двух государствах. Однако в связи с неопределенностью из-за ограничений на международные авиаперелеты совет счел, что пребывание всех команд в Риге все время турнира и отсутствие перемещений между двумя принимающими странами является самым безопасным и экономически эффективным способом проведения чемпионата.
Основной площадкой чемпионата будет Arēnā Rīga, где пройдут матчи группы B, два четвертьфинала, полуфиналы и матчи за медали.
Второй площадкой станет Олимпийский спортивный центр, который будет преобразован в ледовый дворец на 6000 зрителей. Здесь пройдут матчи группы A и две четвертьфинала. Ледовый холл стадиона «Даугава» будет служить тренировочной площадкой. В настоящее время продолжается строительство холла, который планируется завершить до конца марта.
Все 16 участвующих в чемпионате сборных будут размещены в одной гостинице.
Если к маю ситуация с Covid-19 в Латвии улучшится настолько, что на матчи могут быть допущены зрители, Федерация хоккея вместе с оргкомитетом чемпионата готова в течение трех дней после решения правительства Латвии организовать продажу билетов.
Рижское самоуправление будет исполнять ранее взятые обязательства по финансированию чемпионата мира по хоккею в 2021 году, а также может принять решение о выделении дополнительных средств, заявил ранее в эфире Латвийского телевидения мэр Риги Мартиньш Стакис.
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