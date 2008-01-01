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Новости Латвия | 2 февраля 2021 | 21:47

ЧМ по хоккею-2021 пройдет в Латвии

Пресс-фото

Ригу выбрали местом проведения Чемпионата мира по хоккею-2021 — такое решение приняла Международная федерация по хоккею.

Соревнования будут проходить с 21 мая по 6 июня, участие примут 16 стран.

Изначально предполагалось, что игры проведут в Латвии и Беларуси, однако после протестов, последовавших за президентскими выборами, Минск лишили права принимать часть игр. И наряду с Ригой на проведение чемпионата претендовали датский Хернинг и словацкая Братислава.

Решение провести чемпионат в одной стране совет Федерации хоккея принял с учетом «ковидной» ситуации, а также различных технических причин, указывает агентство LETA.

Рассматривалась возможность провести ЧМ в двух государствах. Однако в связи с неопределенностью из-за ограничений на международные авиаперелеты совет счел, что пребывание всех команд в Риге все время турнира и отсутствие перемещений между двумя принимающими странами является самым безопасным и экономически эффективным способом проведения чемпионата.

Основной площадкой чемпионата будет Arēnā Rīga, где пройдут матчи группы B, два четвертьфинала, полуфиналы и матчи за медали.

Второй площадкой станет Олимпийский спортивный центр, который будет преобразован в ледовый дворец на 6000 зрителей. Здесь пройдут матчи группы A и две четвертьфинала. Ледовый холл стадиона «Даугава» будет служить тренировочной площадкой. В настоящее время продолжается строительство холла, который планируется завершить до конца марта.

Все 16 участвующих в чемпионате сборных будут размещены в одной гостинице.

Если к маю ситуация с Covid-19 в Латвии улучшится настолько, что на матчи могут быть допущены зрители, Федерация хоккея вместе с оргкомитетом чемпионата готова в течение трех дней после решения правительства Латвии организовать продажу билетов.

Рижское самоуправление будет исполнять ранее взятые обязательства по финансированию чемпионата мира по хоккею в 2021 году, а также может принять решение о выделении дополнительных средств, заявил ранее в эфире Латвийского телевидения мэр Риги Мартиньш Стакис.

LSM

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