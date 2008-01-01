В Даугавпилсе трудоустраивают молодежь на летние работы

Новости Общество | 2 февраля 2021 | 21:42

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В Даугавпилсе в феврале в четыре этапа пройдёт регистрация подростков на летние работы. В этом году город предлагает молодёжи больше 1600 мест. В течение лета можно отработать две недели в одной из компаний городского самоуправления.

Регистрация на летние работы в Даугавпилсе пройдёт в четыре этапа. В феврале заявки оставляют ребята в возрасте 15-19 лет. Отдельно заявки подают подростки из многодетных семей и имеющих социальный статус. В марте регистрируются дети13-14 лет, которые работают в своих школах. Руководитель молодёжного отдела городской думы Даугавпилса Гунита Ванага отмечает, что

этим летом рассчитано трудоустроить больше 1600 детей.

«Мы не запрашивали финансирование для дополнительных рабочих мест, так как понимаем, что из-за карантина работодатели не смогут дать больше рабочих мест. Но все надеются, что получится организовать работы, как и год назад с соблюдением двухметровой дистанции и других мер безопасности, которые появятся в этом году» — говорит Гунита Ванага.

Заместитель председателя городской думы Даугавпилса Янис Дукшинский отмечает, что программу сохранили в полном объёме, так как это не только поддержка детей, но и родителей.

«И нашим предпринимателям наверно нужна такая программа, но главная она нужна для поддержки детей и их родителей. Будем надеяться, что будут такие условия, что программу получится реализовать. В прошлом году мы активно сотрудничали с Министерством благосостояния и эту программу поддержали. Она нужна», — говорит она.

Рабочее место летом получают в порядке очереди. Кто зарегистрировался раньше имеет больше шансов на летний заработок, остальные попадают в очередь ожидания, объясняет руководитель молодёжного отдела городской думы Даугавпилса Гунита Ванага.

«Не ничего невозможного, так как мы видим, что уже после первого отбора из очереди ожидания мы берём от 40 до 50 ребят, так как много анкет дублируется от четырёх до десяти раз. И часто бывает, что те кто регистрировался в первый день потом отказываются, потому что есть планы на отдых и больше нет желания работать», — рассказала Ванага.

Ребята летом работают в муниципальных компаниях. Обычно - это уборка улиц, прополка клумб и другие вспомогательные работы на улице. В прошлом году ни одна из компаний не отказалась от участия в программе, продолжает Гунита Ванага.

«У нас были проблемы с устройством ребят 13-14 лет, чьи школы отказались. Вначале они готовились принять школьников, но из-за карантинных мер часть школ отказалось. В этом году этот вопрос решаем только с двумя школами, которые отказались принимать и в этом году. Остальные, которые отказались год назад, сегодня готовы дать работу ребятам», — рассказала Ванага.

В молодёжном отделе отметили, что в программе 170 мест гарантировано для ребят из многодетных семей, а 120 у кого есть социальный статус. Работать надо две недели, но только один раз в течение лета.

LSM

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