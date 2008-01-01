Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 2 февраля 2021 | 21:40

На 1 февраля 2021 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автослесари;

- автомеханик;

- автоэлектрик;

- администраторы бюро;

- арт-терапевты;

- архитектор;

- ассистенты для лиц с инвалидностью;

- бетонщики;

- бухгалтеры;

- водитель автомобиля;

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- водитель трактора;

- водитель тракторной техники;

- водители экскаватора;

- главный бухгалтер;

- дояр (Вайкуляны, Ликсна);

- закройщики;

- зубные техники;

- изготовители мясных продуктов;

- инженер мехатроники (работа в Ливанах);

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженер по качеству;

- инженер метрологии;

- инженер по подготовке производства;

- инженер-программист;

- инженер по проектированию;

- инженер–строитель;

- инженеры-электрики;

- инспектор ветеринарного надзора;

- каменщик;

- коммерческий работник розничной торговли;

- конструктор механики;

- контролер швейного производства;

- коптильщик мяса;

- логопед;

- мастер швейного производства (работа в Смилтене);

- механик в цех;

- механик оборудования металлообработки;

- механик электромеханического оборудования;

- монтажники вентиляционных систем;

- монтажник трубопроводов;

- наладчик;

- операторы ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы бурения;

- операторы пилорамы;

- оператор сельскохозяйственных машин;

- операторы справочной службы (работа в Риге);

- операторы производства пищевых продуктов;

- переработчик молочной продукции;

- пильщики леса;

- повара;

- продавец розничной торговли;

- программист;

- помощник бухгалтера;

- помощники повара;

- помощник пчеловода;

- помощник руководителя строительных работ;

- портной;

- пчеловод;

- работник склада;

- работники теплицы;

- работник фермы;

- разнорабочие;

- рубщики мяса (обвальщики);

- руководитель предприятия (машиностроение, металлообработка);

- руководители строительных работ;

- сантехники;

- сборщик электроники;

- сварщики;

- секретари делопроизводства;

- семейный врач;

- слесарь монтажных работ;

- слесари подвижного состава;

- слесарь металлоконструкций;

- сортировщик;

- специалист качества пищевых продуктов;

- специалист по моделированию и конструированию одежды;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по продажам;

- строительные рабочие;

- таксатор;

- телятник;

- техник качества;

- технический директор;

- технологи деревообработки;

- технологи продуктов питания;

- технолог (металлообработка, машиностроение);

- управляющий хозяйством;

- учитель английского языка;

- учитель информатики;

- учитель начального образования;

- финансовые аналитики;

- физиотерапевт;

- швеи;

- экономисты;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтер;

- электромонтер высоковольтных линий;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.

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