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Сегодня некое действие, вами задуманное, обернется довольно неожиданным результатам, который, однако нельзя будет назвать неудачным. Приготовьтесь к сюрпризам.
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Новости Латвия | 1 февраля 2021 | 20:13
В ближайшие дни Латвию ожидает снег, к выходным — похолодание до -20 градусов
В середине недели новая порция холодных воздушных масс достигнет Латвии, что приведет к похолоданию: следующий уик-энд пройдет при морозах до -20 градусов, сообщает Латвийский центр геологии, метеорологии и окружающей среды.
В ближайшие дни территорию Латвии также пересечет небольшой циклон, из-за которого следует ожидать осадков в виде снега, особенно в восточной части страны. Ожидается, что снежный покров вырастет еще на 2-4 см.
Похолодание начнется со среды, при этом количество осадков начнет уменьшаться. Со среды по пятницу днем будет от -1 до -6 градусов, на востоке Латвии от -5 до -10 градусов.
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