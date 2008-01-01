3 февраля

Именины:
Аида, Ида, Видa / Агния, Валериан, Евгений, Иван

Гороскоп на день

Скорпион
24 октября
- 22 ноября

Сегодня некое действие, вами задуманное, обернется довольно неожиданным результатам, который, однако нельзя будет назвать неудачным. Приготовьтесь к сюрпризам.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
День
-4 .. -6 C
Вечер
-4 .. -6 C
Ветер
4 .. 6 м/с
среда
Ночь
-2 .. -4 C
Утро
-2 .. -4 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ушли в мир иной...

С 20 по 26 января 2021 года в Даугавпилсском загсе было выдано 26 справок о смерти.

2. В Даугавпилсе установили «умное» освещение

3. Пограничники нашли в поезде 20 000 контрабандных сигарет

4. В самоуправления предстоит избрать 683 депутатов

5. Реновированную спасательную станцию скоро сдадут в эксплуатацию

6. Принят бюджет Даугавпилса на 2021 год

7. К концу недели станет холоднее

8. Пишем сочинение по произведениям Ивана Шамякина – на конкурс!

9. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

10. Надвигается снегопад, который может поломать деревья

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {188}

 

Новости Латвия | 1 февраля 2021 | 20:13

В ближайшие дни Латвию ожидает снег, к выходным — похолодание до -20 градусов

Пресс-фото

В середине недели новая порция холодных воздушных масс достигнет Латвии, что приведет к похолоданию: следующий уик-энд пройдет при морозах до -20 градусов, сообщает Латвийский центр геологии, метеорологии и окружающей среды.

В ближайшие дни территорию Латвии также пересечет небольшой циклон, из-за которого следует ожидать осадков в виде снега, особенно в восточной части страны. Ожидается, что снежный покров вырастет еще на 2-4 см.

Похолодание начнется со среды, при этом количество осадков начнет уменьшаться. Со среды по пятницу днем будет от -1 до -6 градусов, на востоке Латвии от -5 до -10 градусов.

Delfi

Добавить комментарий

 