В ближайшие дни Латвию ожидает снег, к выходным — похолодание до -20 градусов

Новости Латвия | 1 февраля 2021 | 20:13

Пресс-фото Пресс-фото

В середине недели новая порция холодных воздушных масс достигнет Латвии, что приведет к похолоданию: следующий уик-энд пройдет при морозах до -20 градусов, сообщает Латвийский центр геологии, метеорологии и окружающей среды.

В ближайшие дни территорию Латвии также пересечет небольшой циклон, из-за которого следует ожидать осадков в виде снега, особенно в восточной части страны. Ожидается, что снежный покров вырастет еще на 2-4 см.

Похолодание начнется со среды, при этом количество осадков начнет уменьшаться. Со среды по пятницу днем будет от -1 до -6 градусов, на востоке Латвии от -5 до -10 градусов.

Delfi