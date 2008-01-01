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Новости Общество | 1 февраля 2021 | 20:08

Международная компания Webhelp начинает работу в здании Даугавпилсского университета

D-fakti.lv

В январе международная компания по предоставлению цифровых услуг Webhelp начала работать в здании Даугавпилсского университета, где обучение уже проходят около 60 сотрудников, но в ближайшем будущем компания планирует значительно увеличить их количество, сообщил порталу Delfi директор Латвийского агентства инвестиций и развития Каспарс Рожкалнс.

"Индустрия международных бизнес центров в Латвии быстро растет, и в настоящее время в ней работает порядка 50 компаний, трудоустроенно более 15 тысяч специалистов. Почти все офисы этих компаний находятся в Риге, поэтому мы рады, что Webhelp решила открыть подразделение в Даугавпилсе. Это подтверждает то факт, что можно успешно развиваться в этом секторе и в регионах," - отмечает директор Латвийского агентства инвестиций и развития Каспарс Рожкалнс.

Webhelp специализируется на обслуживании клиентов и управлении платежами, а также на продажах и маркетинговых услугах через голосовые, социальные и другие цифровые каналы. Компания предоставляет и адаптирует различные цифровые услуги в соответствии с потребностями клиентов и привычками пользователей.

"Компания решила открыть свой офис в Даугавпилсе, принимая во внимание наличие потенциальных сотрудников и географическое положение города, а также отличное сотрудничество с LIAA, Даугавпилсским самоуправлением и Даугавпилсским университетом", - говорит исполнительный директор Webhelp Latvia Янис Мисанс.

"Самоуправление Даугавпилса высоко ценит сотрудничество с LIAA, в результате которого в нашем городе начала свою деятельность международная компания WebHelp, которая работает в актуальной области информационных технологий, и расширяет свою команду именно в Даугавпилсе. Для многих горожан это прекрасная возможность начать работу в родном городе. Поскольку предприятие находится в помещении Даугавпилсского университета, при необходимости работу можно легко совместить с учебой", - подчеркивает Игорь Прелатов, председатель Даугавпилсской городской думы.

Компания Webhelp представлена ​​в 50 странах с 150 офисами, а общий оборот в 2019 году составил 1,5 млрд евро. Компания уже является лидером отрасли в Европе, но стремится стать ведущей мировой компанией, предоставляя профессиональные услуги модерации социальных сетей и платформ, администрирование платежей и другие цифровые услуги. Деятельность компании во многом основана на разработке решений искусственного интеллекта.

Webhelp как компания хочет внести свой вклад в экономическое развитие Даугавпилса и всего Латгальского региона, предлагая свои услуги и поддержку как местным, так и иностранным клиентам. Офисы компании в Риге и Даугавпилсе будут специализироваться на предоставлении услуг на рынке СНГ, поэтому потенциальным сотрудникам потребуется хорошее знание русского и желательно английского языков.

Делфи

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