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Сегодняшний день будет отмечен необыкновенным подъемом вашего творческого потенциала. К сожалению, из этого не следует, что вы будете очень удачливы в делах. Решений, связанных с финансовыми вопросами, лучше не принимать.

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Источник: ignio.com

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Новости Латвия | 31 января 2021 | 20:09

Во второй половине следующей недели будет холодно

LSM

На следующей неделе в Латвии временами будет идти снег, а самые сильные морозы ожидаются в выходные, прогнозируют синоптики.

Облака, идущие с моря, принесут местами сильные снегопады, однако общее количество осадков в Латвии будет меньше, чем в последнюю неделю января.

До среды ожидается температура воздуха в пределах +1 ..- 10 градусов. Во второй половине недели столбик термометра местами опустится ниже -10 градусов.

В отдельных районах при ясном небе и безветрии возможно кратковременное понижение температуры до -20 ..- 25 градусов.

LSM 

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