3 февраля
Именины:
Аида, Ида, Видa / Агния, Валериан, Евгений, Иван
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодняшний день будет отмечен необыкновенным подъемом вашего творческого потенциала. К сожалению, из этого не следует, что вы будете очень удачливы в делах. Решений, связанных с финансовыми вопросами, лучше не принимать.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 31 января 2021 | 20:09
Во второй половине следующей недели будет холодно
На следующей неделе в Латвии временами будет идти снег, а самые сильные морозы ожидаются в выходные, прогнозируют синоптики.
Облака, идущие с моря, принесут местами сильные снегопады, однако общее количество осадков в Латвии будет меньше, чем в последнюю неделю января.
До среды ожидается температура воздуха в пределах +1 ..- 10 градусов. Во второй половине недели столбик термометра местами опустится ниже -10 градусов.
В отдельных районах при ясном небе и безветрии возможно кратковременное понижение температуры до -20 ..- 25 градусов.
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