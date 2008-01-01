В Даугавпилсе открылась фотовыставка о красивой и суровой Лапландии

Новости Культура | 31 января 2021 | 20:17

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«Лапландские зарисовки» - так назвал свою экспозицию фотограф с большим стажем, глава народной фотостудии Ezerzeme-F. Фотографиями можно полюбоваться в единственном работающем «выставочном зале» - фойе гостиницы Park Hotel Latgola.

Здесь регулярно выставляются местные и приезжие мастера, открытия всегда проходят в очень теплой атмосфере – живая музыка, приветственные речи, цветы, шампанское, фотографии на память… Увы, на сей раз всё было по-другому: Линард с друзьями просто развесили 18 снимков, соблюдая все ограничения нынешнего «ковидного» времени, которое когда-нибудь обязательно закончится.

«В Лапландии я впервые побывал в 2009 году, и случилась любовь с первого взгляда. С тех пор езжу туда ежегодно. И в будущем непременно поеду еще. Там очень красиво. Мы все разные – кому-то нравится греться на пляже, а мне – рыбачить в Норвегии. Самый большой улов – треска весом в 12 килограммов. Да дело не только в рыбалке. Лапландия – целый регион, охватывающий территории Финляндии, Норвегии, Швеции и России; я бывал во всех странах, кроме РФ. Потрясающая природа, суровая красота. В мае снегоуборочная машина может работать дважды в день – такой вот «за окошком месяц май». Я люблю путешествовать, люблю природу – по образованию биолог», - рассказал Rus.Lsm.lv Л. Онзулс.

Линард не жалуется на «ковидную» депрессию: «Мою работу никто не отменял, жизнь идет своим чередом, надо принимать ее правила. Творчеству же, я думаю, ничто никогда не мешает, были бы желание и вдохновение».

Глава Ezerzeme-F поделился планами студии: «У нас задуман цикл выставок, посвященный аддитивной цветовой модели. Тройка основных компонентов этой модели – синий, красный и зеленый цвета. В феврале 2019 года в Латгальской центральной библиотеке была наша выставка «Оттенки синего», в июне 2020-го там же – «Зеленее зелени» (Rus.Lsm.lv писал об обеих экспозициях – Л. В.), осталось организовать «красную» выставку. Она запланирована на август или сентябрь».

Фотостудия Ezerzeme была основана в Даугавпилсе в 1980 году, первая художественная фотовыставка состоялась в 1984-м. В 1987 году коллектив получил звание «Народная фотостудия». В 2010 году студия перерегистрировалась и стала называться Ezerzeme-F. За 10 лет организовано не менее 50 выставок в Латвии, Литве, России и Германии. В данный момент студия объединяет почти два десятка профессиональных фотографов и любителей из Даугавпилса, Даугавпилсского, Илукстского и Дагдского краев, а также литовского Висагинаса.

«Лапландские зарисовки» в Park Hotel Latgola можно посмотреть до апреля.

LSM