3 февраля
Именины:
Аида, Ида, Видa / Агния, Валериан, Евгений, Иван
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодняшний день будет отмечен необыкновенным подъемом вашего творческого потенциала. К сожалению, из этого не следует, что вы будете очень удачливы в делах. Решений, связанных с финансовыми вопросами, лучше не принимать.
Источник: ignio.com
- День
- -4 .. -6 C
- Вечер
- -4 .. -6 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
- Ночь
- -2 .. -4 C
- Утро
- -2 .. -4 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2084 ()
|GBP
|0.882 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|91.6248 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Ушли в мир иной...
С 20 по 26 января 2021 года в Даугавпилсском загсе было выдано 26 справок о смерти.
2. В Даугавпилсе установили «умное» освещение
3. Пограничники нашли в поезде 20 000 контрабандных сигарет
4. В самоуправления предстоит избрать 683 депутатов
5. Реновированную спасательную станцию скоро сдадут в эксплуатацию
6. Принят бюджет Даугавпилса на 2021 год
7. К концу недели станет холоднее
8. Пишем сочинение по произведениям Ивана Шамякина – на конкурс!
9. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 31 января 2021 | 20:17
В Даугавпилсе открылась фотовыставка о красивой и суровой Лапландии
«Лапландские зарисовки» - так назвал свою экспозицию фотограф с большим стажем, глава народной фотостудии Ezerzeme-F. Фотографиями можно полюбоваться в единственном работающем «выставочном зале» - фойе гостиницы Park Hotel Latgola.
Здесь регулярно выставляются местные и приезжие мастера, открытия всегда проходят в очень теплой атмосфере – живая музыка, приветственные речи, цветы, шампанское, фотографии на память… Увы, на сей раз всё было по-другому: Линард с друзьями просто развесили 18 снимков, соблюдая все ограничения нынешнего «ковидного» времени, которое когда-нибудь обязательно закончится.
«В Лапландии я впервые побывал в 2009 году, и случилась любовь с первого взгляда. С тех пор езжу туда ежегодно. И в будущем непременно поеду еще. Там очень красиво. Мы все разные – кому-то нравится греться на пляже, а мне – рыбачить в Норвегии. Самый большой улов – треска весом в 12 килограммов. Да дело не только в рыбалке. Лапландия – целый регион, охватывающий территории Финляндии, Норвегии, Швеции и России; я бывал во всех странах, кроме РФ. Потрясающая природа, суровая красота. В мае снегоуборочная машина может работать дважды в день – такой вот «за окошком месяц май». Я люблю путешествовать, люблю природу – по образованию биолог», - рассказал Rus.Lsm.lv Л. Онзулс.
Линард не жалуется на «ковидную» депрессию: «Мою работу никто не отменял, жизнь идет своим чередом, надо принимать ее правила. Творчеству же, я думаю, ничто никогда не мешает, были бы желание и вдохновение».
Глава Ezerzeme-F поделился планами студии: «У нас задуман цикл выставок, посвященный аддитивной цветовой модели. Тройка основных компонентов этой модели – синий, красный и зеленый цвета. В феврале 2019 года в Латгальской центральной библиотеке была наша выставка «Оттенки синего», в июне 2020-го там же – «Зеленее зелени» (Rus.Lsm.lv писал об обеих экспозициях – Л. В.), осталось организовать «красную» выставку. Она запланирована на август или сентябрь».
Фотостудия Ezerzeme была основана в Даугавпилсе в 1980 году, первая художественная фотовыставка состоялась в 1984-м. В 1987 году коллектив получил звание «Народная фотостудия». В 2010 году студия перерегистрировалась и стала называться Ezerzeme-F. За 10 лет организовано не менее 50 выставок в Латвии, Литве, России и Германии. В данный момент студия объединяет почти два десятка профессиональных фотографов и любителей из Даугавпилса, Даугавпилсского, Илукстского и Дагдского краев, а также литовского Висагинаса.
«Лапландские зарисовки» в Park Hotel Latgola можно посмотреть до апреля.
Добавить комментарий