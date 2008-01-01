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Новости Латвия | 29 января 2021 | 23:54

В выходные в некоторых регионах выпадет более 20 см снега

D-fakti.lv

В конце недели на севере Курземе и юго-западе Видземе ожидаются сильные снегопады, свидетельствуют прогнозы.

Над Балтийским морем и Рижским заливом образуются снежные тучи, которые северо-западный ветер принесет на север Курземе, а также запад и юг Видземе — зоны осадков будут сравнительно небольшими, там ожидаются сильные снегопады. С позднего вечера пятницы до второй половины воскресенья снег будет идти с небольшими перерывами — и снежный покров вырастет на 15-20 см, местами может выпасть больше.

Сильный снег ожидается и в Риге.

В субботу будет дуть северный, северо-западный ветер, в воскресенье — западный, от слабого до умеренного. Во время сильного снегопада порывы ветра будут достигать 12-17 м/с, таким образом, возможна метель.

Температура воздуха и ночами, и днем будет в основном 0... -5 градусов, но кое-где, когда небо прояснится, может похолодать до -6... -8 градусов.

В начале следующей недели станет немного холоднее, а во второй половине в Латвию, возможно, придет волна холода, и во многих краях столбик термометра вновь опустится ниже отметки -20 градусов.

LSM

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