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Попробуйте сегодня что-нибудь новенькое, все равно в какой области, а можно во всех сразу. Вдруг что путное получится?
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Новости Латвия | 29 января 2021 | 23:54
В выходные в некоторых регионах выпадет более 20 см снега
В конце недели на севере Курземе и юго-западе Видземе ожидаются сильные снегопады, свидетельствуют прогнозы.
Над Балтийским морем и Рижским заливом образуются снежные тучи, которые северо-западный ветер принесет на север Курземе, а также запад и юг Видземе — зоны осадков будут сравнительно небольшими, там ожидаются сильные снегопады. С позднего вечера пятницы до второй половины воскресенья снег будет идти с небольшими перерывами — и снежный покров вырастет на 15-20 см, местами может выпасть больше.
Сильный снег ожидается и в Риге.
В субботу будет дуть северный, северо-западный ветер, в воскресенье — западный, от слабого до умеренного. Во время сильного снегопада порывы ветра будут достигать 12-17 м/с, таким образом, возможна метель.
Температура воздуха и ночами, и днем будет в основном 0... -5 градусов, но кое-где, когда небо прояснится, может похолодать до -6... -8 градусов.
В начале следующей недели станет немного холоднее, а во второй половине в Латвию, возможно, придет волна холода, и во многих краях столбик термометра вновь опустится ниже отметки -20 градусов.
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