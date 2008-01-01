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Новости Общество | 29 января 2021 | 23:51

В Даугавпилсе не принимают роды — врачи заболели Covid-19

D-fakti.lv

В Даугавпилсе больше не рожают. В местной больнице по крайней мере до понедельника закрыто родильное отделение. Многие врачи заболели Сovid-19, другие не могут работать из-за слишком частых дежурств, сообщает Русское вещание LTV7 в программе «Сегодня вечером».

Рожениц из Даугавпилса будут возить в Прейли, Резекне или Екабпилс. В тяжелых случаях, когда есть риск осложнений, роженицу повезут в одну из региональных латвийских больниц.

«Я решил, что транспортировка немного дальше может намного меньше навредить как роженице, так и потенциально новорожденному, чем в случае, если здесь будет работать в формате 24/7 один коллега», - пояснил глава Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов.

По его словам, ни одна из рожениц или новорожденных не останутся без присмотра — за ними присматривают акушерки. Кроме того, приезжают и делают обходы неонатолог и акушер. «Все дети у нас под присмотром», - заверил Григорий Семенов.

По его словам, обсуждение того, есть ли возможность восстановить родовспомогательную помощь, пройдет в ближайший понедельник.

LSM

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