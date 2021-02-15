1 февраля начнется регистрация будущих первоклассников

Новости Общество | 28 января 2021 | 21:45

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Регистрация будущих первоклассников в общеобразовательные учреждения Даугавпилсского самоуправления начнется 1 февраля в 8:00 и продлится до 26 февраля 17:00. Одновременно подать заявку можно будет только в одно учебное учреждение. По данным Управления образования, в нашем городе около 800 будущих учеников. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, родителей (опекунов) призывают воспользоваться возможностью подать все необходимые документы (заявление, свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность родителя) в электронном виде.

Это можно сделать, отправив документы, подписанные надежной электронной подписью, на официальный адрес электронной почты выбранной школы. В Управлении образования подчеркивают, что это совершенно безопасно и что у такого вида подачи документов есть несколько преимуществ: родители не подвергаются риску заражения, экономят много времени и подают заявление максимально быстро.

При подаче документов в электронном виде следует учитывать, что зарегистрированы будут только те заявления, которые будут получены не раньше 8 часов утра 1 февраля.

Однако, если родители (опекуны) все же решат подать заявление лично, сначала обязательно необходимо связаться с учебным заведением и узнать, каков порядок приема документов очно. Придя в выбранное учебное заведение, необходимо также предъявить свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность родителя.

Будущих первоклассников регистрируют в очереди в порядке поступления заявлений. Однако следует учитывать, что некоторые дети имеют преимущества при регистрации в определенное учебное заведение. Это может повлиять на очередь. Приоритет имеют ученики, братья или сестры которых учатся в той же школе (в основных школах с 1 по 8 класс, в средних – с 1 по 11 класс), дети сотрудников учебного учреждения, дети с нарушениями двигательных функций в тех учебных заведениях, в которых обеспечена доступность среды для лиц с нарушениями движения, ученики, место жительства которых декларировано географически ближе к учебному заведению (не менее чем в течении 6 месяцев должен быть задекларирован хотя бы один из родителей и ученик). Этими преимуществами можно воспользоваться до 15.02.2021.

Однако в Управлении образования подчеркивают, что в школах города хватит мест для всех будущих первоклассников. В школах родителям подробно расскажут о предлагаемых программах и порядке подачи заявок. Всю актуальную информацию также можно найти на официальных сайтах учебных заведений.

Если по объективным причинам зарегистрировать ребенка до конца февраля не представляется возможным, это можно будет сделать до 31 августа или в течение всего учебного года. Полную информацию о правилах регистрации можно найти на домашней странице Управления образования www.izglitiba.daugavpils.lv.

Более подробная информация о регистрации ребенка в 1-й класс доступна здесь: http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/1.februari-daugavpils-pilsetas-visparejas-izglitibas-iestades-saksies-nakamo-pirmklasnieku-registracija

«Порядок регистрации заявлений о зачислении учащегося в 1-й класс общеобразовательных учреждений Даугавпилса в 2021/2022 учебном году» можно найти на сайте Даугавпилсского Управления образования: http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Pirmklasnieki_2013/210106_Bernu_registr_1kl_21-22_sakums1.pdf

Адреса сайтов и телефоны общеобразовательных учреждений Даугавпилса для консультаций по вопросам регистрации детей в 1-й класс в 2020/2021 учебном году.

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