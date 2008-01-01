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Новости Культура | 28 января 2021 | 21:10
«Культурный» бюджет Даугавпилса сокращен на треть
Городское Управление культуры планирует в нынешнем году провести все традиционные городские мероприятия. «Необходимые средства заложены в бюджет. Мы рассматриваем и альтернативные варианты и всегда готовы деньги вернуть», — сказала Rus.Lsm.lv руководитель Управления культуры Элеонора Клещинская.
Ближайшее большое мероприятие — любимая горожанами «Широкая Масленица» — запланировано на 13 марта. Маловероятно, что оно сможет пройти в привычном формате народного гуляния — с концертом на площади Виенибас, забавами, конкурсами и массовым поеданием блинов. «Думаем о какой-то альтернативе. Пока больше ничего сказать не могу», — призналась Э. Клещинская.
На весну также намечены Дни Соломона Михоэлса, празднование второго дня Пасхи на площади Виенибас, международный фестиваль джаза и мероприятие, посвященное Дню восстановления независимости Латвийской Республики.
«На лето мы заложили в бюджет Праздник города (213 310 евро), Лиго на эстраде в Стропах, второй международный фестиваль уличных театров и клоунады (505 29), концерты на свежем воздухе в июле и августе. Бюджет “клоунского” фестиваля меньше, чем в 2019-м, когда он проходил впервые. Весь наш “культурный” бюджет в этом году сокращен на 30 процентов. И я хочу подчеркнуть: если что-то не состоится, мы деньги вернем, и депутаты решат, как их использовать. Например, на “культурные” деньги закуплены тепловизоры для школ», — рассказала глава Управления культуры.
В осенне-зимних планах Управления культуры — Дни поэзии, праздник улицы Ригас, фестиваль музыки и искусств ReStArt, фестиваль аккордеонной музыки и конкурс юных аккордеонистов, мероприятия в честь Дня Лачплесиса и Дня независимости Латвии, цикл рождественско-новогодних мероприятий.
«В январе удаленно прошел международный детско-молодежный конкурс рождественской песни, сейчас идет работа над созданием фильма о нем. Думали что-нибудь провести на улице в День святого Валентина, но вряд ли разрешат», — заключила Э. Клещинская.
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