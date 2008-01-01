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Наибольшее неудобство обычно проистекает от упорного нежелания что-либо менять. Вы наверняка регулярно сетуете на кого-то по этому поводу, но подумайте, не страдаете ли вы этим сами?
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Новости Латвия | 28 января 2021 | 21:08
Выпускникам школ разрешат не сдавать экзамен по выбору
В этом и следующем году выпускники 12-х классов не обязаны будут сдавать четвертый (по выбору) экзамен, а централизованные проверки по иностранному языку состоятся в мае. При этом у 12-классников весенние каникулы назначены на 15-19 марта. У 1-х классов, которые из-за пандемии в январе отдыхали дольше, в феврале перерыва не будет. Диагностирующие проверки для 3-х классов продут в марте. Такое решение приняло правительство, указывает Центр содержания образования.
Выпускники 12-х классов обязательно должны будут сдавать латышский, иностранный язык и математику. Четвертый экзамен (по выбору) школьники могут сдавать, если это необходимо для поступления в вуз.
Поскольку обучение сейчас проходит удаленно, то экзамены по иностранному языку перенесли на май — чтобы дети успели попрактиковаться очно, когда улучшится эпидемиологическая ситуация.
Диагностирующие работы для 3-х классов, поскольку у них были продленные каникулы, состоятся в марте.
При этом отдыхать в марте все классы будут с 15-го по 19-е. У первоклассников же дополнительных каникул в феврале не будет (за исключением нескольких групп школьников).
О проверочных работах для 9-классников решение примут в начале февраля.
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