Выпускникам школ разрешат не сдавать экзамен по выбору

Новости Латвия | 28 января 2021 | 21:08

Пресс-фото Пресс-фото

В этом и следующем году выпускники 12-х классов не обязаны будут сдавать четвертый (по выбору) экзамен, а централизованные проверки по иностранному языку состоятся в мае. При этом у 12-классников весенние каникулы назначены на 15-19 марта. У 1-х классов, которые из-за пандемии в январе отдыхали дольше, в феврале перерыва не будет. Диагностирующие проверки для 3-х классов продут в марте. Такое решение приняло правительство, указывает Центр содержания образования.

Выпускники 12-х классов обязательно должны будут сдавать латышский, иностранный язык и математику. Четвертый экзамен (по выбору) школьники могут сдавать, если это необходимо для поступления в вуз.

Поскольку обучение сейчас проходит удаленно, то экзамены по иностранному языку перенесли на май — чтобы дети успели попрактиковаться очно, когда улучшится эпидемиологическая ситуация.

Диагностирующие работы для 3-х классов, поскольку у них были продленные каникулы, состоятся в марте.

При этом отдыхать в марте все классы будут с 15-го по 19-е. У первоклассников же дополнительных каникул в феврале не будет (за исключением нескольких групп школьников).

О проверочных работах для 9-классников решение примут в начале февраля.

LSM