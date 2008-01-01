Издана книга «Известные русские в истории Даугавпилса»

Новости Культура | 26 января 2021 | 11:33

Книжное пространство Даугавпилса пополнилось новым изданием – опубликован материал городского краеведа Юрия Александровича Чертова под названием «Известные русские в истории Даугавпилса». Информацию для книги автор-составитель собирал несколько лет, а в 2020 году решился обратиться к общественной организации «Центр русской культуры «Дом Каллистратова» за помощью в подготовке книги к печати.

Первоначально замысел книги охватывал данные о ста знаменитых русских, однако в процессе работы над книгой стало ясно, что очерчивать настолько узкие количественные рамки просто невозможно. Героями книги стали люди, деятельность и решения которых оставили несомненный след в истории нашего города, его становлении и развитии. Открыв книгу, читатели встретятся с представители царских династий от Ивана Грозного до Николая Первого, проектировщиками и строителями Динабургской крепости, военачальниками, учеными, деятелями культуры, священнослужителями, спортсменами, знаменитыми во всем мире уроженцами Двинска-Даугавпилса. Книга охватывает исторический период с XVI века по наши дни, где читателю предстоит встреча с современниками – заслуженными людьми, отмеченными наградами Даугавпилсского самоуправления, медалями и орденами.

Юрий Чертов признает, что в многонациональном Даугавпилсе трудно определить чистокровных русских, белорусов, украинцев, латышей, поляков. Поэтому, выбирая героев книги, он прежде всего ориентировался на русские корни и отношение этих людей к русской культуре, языку, вере.

Книга не претендует на звание энциклопедии или серьезного исторического труда. Ее задача – способствовать интересу к богатому событиями прошлому любимого города Динабурга – Даугавпилса – Двинска, еще раз напомнив о том, как велика роль личности в истории. В книге есть имена, которые у многих на слуху, а есть и незаслуженно потерянные, ставшие авторской находкой. Но зачастую именно они достойны подробного рассказа.

Книга издана общественной организацией «Центр русской культуры «Дом Каллистратова» при финансовой поддержке программы Даугавпилсской городской думы «Фонд поддержки общественных организаций».

Публичная презентация книги «Известные русские в истории Даугавпилса» обязательно состоится после отмены всех ограничений.

Информацию подготовила

Галина Иванова,

«Центр русской культуры «Дом Каллистратова»

kkc_kn@inbox.lv

