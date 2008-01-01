Принят бюджет Даугавпилса на 2021 год

Новости Политика | 27 января 2021 | 18:54

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27 января на внеочередном заседании Даугавпилсской думы был принят бюджет города на 2021 год. Принятие бюджета прошло в режиме онлайн и протекало с активными дебатами по ряду вопросов. Расходная часть общего бюджета Даугавпилсского самоуправления составляет 123 439 822 евро, доходная часть - 97 889 746 евро. По сравнению с прошлым годом доходная часть бюджета сократилась на 2,6 млн. евро, что вызвано изменением пропорции зачисления подоходного налога с населения для города и государства. Если прежде эта пропорция составляла 80%/20%, то теперь – 75%/25%.

Работа над составлением бюджета Даугавпилса проходила с учетом ряда факторов: продолжающейся пандемии коронавируса, увеличения минимальной заработной платы в Латвии в 2021 году, масштабного страховании как медицинских работников, так и сотрудников других отраслей. Потому многие обсужденные депутатами вопросы касались социальной безопасности. Основными секторами в структуре расходов бюджета, как и прежде, являются образование, экономическая деятельность, социальная сфера и содержание городской территории. Также предусмотрены средства на инвестиционные проекты.

Учитывая расходы муниципального бюджета и возможности развития муниципальной территории, председатель Даугавпилсской думы Игорь Прелатов и депутаты городского совета определились со следующими приоритетами:

- Финансирование на выплату различного рода пособий жителям (малоимущим и малообеспеченным) по сравнению с 2020 годом увеличилось более чем на 350 000€;

- Сотрудники Региональной больницы в этом году получат страховые полисы от самоуправления;

- Предусмотрены средства на покупку нового Магнитного резонанса для Региональной больницы;

- Продолжится программа по ремонту и благоустройству публичных территорий (дворов);

- Будет произведено улучшение организации движения и ремонт городских улиц, а также частичная асфальтировка гравийных улиц. В том числе запланирована реконструкция ул. Брянскас (от ул. Лиела до ул. Селияс), ул. Базницас (от ул. Лигинишкю до ул. Стабурага); ул. Ликснас (от Орманю до ул. Ликснас 1); ул. Миера (от ул. Гродняс до ул. Смилшу); улицы Скола-Пиененю-Стару; улицы Слоку и Лиепу (от ул. Сигулдас до ул. Силикату); ул. Дарба и ул. Айзпилсетас (от ул. Смилшу до ул. Миера); ул. Баускас (от ул. Елгавас до ул. Тукума); ул. Гродняс (от ул. Сигулдас до ул. Страдниеку);

- Будет отремонтирован и благоустроен сквер Единства в центре города, а также сквер Зелинского на Химии;

- На улице 2. Пречу 17 и ул. Зиемелю 8 будут построены новые детские и спортивные площадки. Продолжится установка и замену детского и спортивного оборудования на городских площадках;

- В центре города будет построена новая площадка для баскетбола 3х3;

- Аварийное здание по адресу 18.новембра 43 будет снесено, а на его месте будет планироваться строительство нового многоквартирного дома для молодых семей и специалистов;

- В этом году уже порядка 30 новых квартир в многоквартирном доме по адресу ул. Гайсмас 7 получат новые специалисты;

- Благоустройство городских пляжей с оборудованием пандуса для инвалидов на центральном пляже в Стропах;

- Запланированы средства на завершение строительства футбольного стадиона Эспланада;

- Будет начата реализация проекта для оборудование искусственного снега на лыжной трассе в Стропах;

- Продолжение проектов в Даугавпилсской крепости и укрепления дамбы в Ругелях;

Руководство города выражает большую благодарность сотрудникам самоуправления и особенно работникам Финансового отдела за огромную проделанную работу.

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