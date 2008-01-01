К концу недели станет холоднее

Новости Латвия | 27 января 2021 | 18:36

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Во второй половине недели станет холоднее, и в выходные на берегу залива, особенно в окрестностях Риги, возможен сильный снег, свидетельствуют прогнозы.

Уже ближайшей ночью холода усилятся, температура опустится до 0... -5 градусов. Но местами в Курземе и Земгале, где небо очистится, возможно до -6... -8 градусов. Днем в большинстве регионов сохранится температура около нуля, только в Курземе она местами составит +1... +2 градуса.

В конце недели во всех регионах будет холоднее, ожидается 0... -5; ночами, когда небо очистится, столбик термометра упадет до -6... -10 градусов.

С пятницы до воскресенья будет дуть северо-западный ветер, в Курземе и центральных регионах порывистый. Над Балтийским морем и в Рижском заливе появятся снежные тучи, которые принесут в Латвию — главным образом на побережье и в окрестности Риги — особенно сильные снегопады.

В начале новой недели сохранится холод — от небольшого до умеренного.

LSM