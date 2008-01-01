В Даугавпилсе установили «умное» освещение

Новости Экономика | 27 января 2021 | 18:27

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«Умное» уличное освещение появилось в трёх микрорайонах Даугавпилса. Рядом с лампами установлены датчики, реагирующие на движение, в результате чего меняется интенсивность освещения. Кроме того, за счёт новых ламп удастся снизить выброс парниковых газов. Стоимость проекта превысила 1,6 миллиона евро, сообщает Латгальская студия Latvijas Radio.

По словам руководителя проектов городской думы Даугавпилса Хелены Трошимовой, микрорайоны Новый Форштадт, Средняя Погулянка и центр оборудовали 1346 новыми LED-фонарями со встроенными датчиками. Они реагируют на движение и меняют интенсивность свечения. На пустой улице освещение минимальное, при движении автомобиля или пешехода лампы светят ярче, а затем возвращаются к исходным параметрам.

Устанавливала датчики и меняла светильники рижская компания Lucidus. О принципах действия «умного» освещения рассказал представитель фирмы Кришьянис Видуш:

«Это радарные детекторы, которые не используют свет, а анализируют движение. Это принцип доплеровского радара, который определяет движение, а также сенсор потока — термовидеокамера, которая проводит анализ изображения. Эти приборы передают друг другу информацию на радиочастотах и в зависимости от местоположения реагируют на дистанции от 10 до 50 метров».

Одна из целей проекта — снизить выброс парниковых газов и потребление электричества, продолжает представитель департамента развития гордумы Даугавпилса Хелена Трошимова.

«С введением системы экономия электроэнергии составит 753 мегаватта в год, а выброс углекислого газа снизится на 82 тонны в год. Общая стоимость проекта — 1,632 миллиона евро. Из которых госфинансирование — 1,140 миллиона евро. Городская дума Даугавпилса софинансирует 30% — 491 тысячу».

Для Даугавпилса это новый проект. Раньше меняли только освещение на LED-лампы, но без датчиков. В рамках проекта «умное» освещение составило около 10% от всех уличных городских фонарей. Места для установки выбирали исходя из технических возможностей, объясняет Хелена Трошимова.

«Смотрели на техническое состояние, так как в проекте не предусматривалась замена кабелей, столбов. Соответственно, подбирали такие места, где хорошее техническое состояние.

Ожидается, что затраты на освещение благодаря новому оборудованию снизятся на 12% в год».

Если получится достигнуть заявленных цифр для экономии, тогда не исключена возможность дальнейшего развития умного освещения в городе, считает Хелена Трошимова.

«Будем смотреть, как работает система. Мы только начали, что-то ещё регулируется, будем смотреть, как всё это будет работать, какая польза. Может быть со временем будем смотреть, не расширить ли эту систему».

Кроме того, изменится мониторинг новых участков освещения коммунальными службами, добавляет Хелена Трошимова.

«В случае появления повреждения они сразу получают уведомление о типе и месте повреждения. Можно быстрее и с меньшими затратами устранить эти неполадки. Сейчас включается вся сеть — смотрят, какие не горят, тогда выезжают и меняют. А тут будет в программе всё отображаться, и видно на карте, в каком месте располагается светильник, какой мощности и что с ним не так».

Сегодня уличное освещение Даугавпилса — это 10 тысяч фонарей.

LSM