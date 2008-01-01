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Позвольте себе насладиться тем, чего вы уже достигли прежде, чем рваться вперед и ввысь, будучи подгоняемым амбициями. Тот факт, что что-то далось вам слишком легко, нисколько не уменьшает ценности полученного. Можете гордиться собой.

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Новости Общество | 26 января 2021 | 20:12

Реновированную спасательную станцию скоро сдадут в эксплуатацию

Daugavpils.lv

Инфраструктура зоны активного отдыха в Стропах продолжает развиваться и претерпевать положительные изменения. Завершается реновация здания спасательной станции на улице Стропу, 40: теперь здесь будет не только пост спасательной службы муниципальной полиции, но и современно оснащенная тренировочная база для гребцов и общественные уборные, которыми в летний сезон смогут пользоваться отдыхающие. В настоящее время объект находится в стадии сдачи в эксплуатацию.

В рамках модернизации инфраструктуры спасательной станции отремонтирован фасад здания, утеплена крыша и модернизированы внутренние помещения. От старого здания фактически остались только внешние стены и несущие конструкции. Помещения изменились до неузнаваемости: частично изменена планировка, полностью заменены все инженерные коммуникации, построены системы вентиляции и отопления, в здании установлены системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

В реновированном здании разместится пост спасательной службы муниципальной полиции, который будет следить за порядком в районе променада, а также летом – за безопасностью отдыхающих, а зимой – за безопасностью любителей подледного лова. Основная часть здания будет отведена гребцам: для них оборудованы помещения для тренировок и раздевалки с душевыми, а ближайшем времени также будет оборудован тренажерный зал, что позволит полноценно тренироваться круглый год.

Посетителям центрального пляжа в Стропах в новом сезоне отдыха будут доступны благоустроенные туалеты, в том числе для инвалидов, а также специальная комната для ухода за детьми. Однако, на этом улучшение объекта не закончится: следующим шагом будет благоустройство прилегающей территории. Договор на выполнение этих работ уже заключен. Планируется перенести забор рядом со спасательной станцией, создать площадку с твердым покрытием и проложить дорожки, поставить скамейки, урны для мусора и фонари, оборудовать зону активного отдыха и клумбы. Работы начнутся, как только будет утверждена техническая документация и позволят погодные условия. Помимо этого, планируется, что в этом году около спасательной станции будет создан специальный пляж для людей с ограниченными возможностями.

Daugavpils.lv

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