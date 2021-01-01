26 января
День международного признания ЛР (де-юре)
Именины:
Агнета, Агнис, Ансис / Афанасий, Максим
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Чем меньше вы сегодня будете задумываться над тем как себя вести и что говорить, тем удачнее это будет у вас получаться. Любая попытка сыграть будет выглядеть откровенной фальшью.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Ушли в мир иной...
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 26 января 2021 | 20:09
Ушли в мир иной...
С 20 по 26 января 2021 года в Даугавпилсском загсе было выдано 26 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Agafonova Jevdokija (03.08.1923 - 22.01.2021)
Arhipova Vera (15.03.1957 - 24.01.2021)
Baranovskis Leonīds (20.01.1968 - 21.01.2021)
Benziks Nikolajs (10.01.1929 - 24.01.2021)
Bogatirevs Aleksandrs (12.11.1950 - 20.01.2021)
Brencis Jānis (31.01.1954 - 22.01.2021)
Gorkina Irina (16.04.1954 - 25.01.2021)
Iļjina Valentīna (04.12.1958 - 14.01.2021)
Iļjins Vadims (21.09.1988 - 14.01.2021)
Iļmenska Praskovja (04.02.1930 - 23.01.2021)
Jakovļevs Aleksandrs (04.01.1967 - 22.01.2021)
Kravčonoka Ņina (08.04.1939 - 21.01.2021)
Kudiņš Valdis (15.05.1939 - 23.01.2021)
Leinis Juris (04.03.1951 - 21.01.2021)
Mikulāns Juris (12.06.1938 - 25.01.2021)
Možeiko Jānis (13.04.1972 - 19.01.2021)
Mustermane Antoņina (29.07.1933 - 25.01.2021)
Orube Regīna (06.01.1935 - 24.01.2021)
Palijs Vladimirs (01.11.1966 - 18.01.2021)
Pavlovs Vasilijs (18.08.1953 - 19.01.2021)
Romanovska Valentīna (12.04.1940 - 20.01.2021)
Saveļjeva Feodosija (15.04.1933 - 23.01.2021)
Stole Janīna (06.06.1934 - 22.01.2021)
Undruls Vladimirs (18.01.1937 - 24.01.2021)
Vasiļevskis Nikolajs (21.03.1949 - 26.01.2021)
Viļova Leonarda (02.02.1938 - 22.01.2021).
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