26 января

День международного признания ЛР (де-юре)

Именины:
Агнета, Агнис, Ансис / Афанасий, Максим

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Чем меньше вы сегодня будете задумываться над тем как себя вести и что говорить, тем удачнее это будет у вас получаться. Любая попытка сыграть будет выглядеть откровенной фальшью.

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Новости Происшествия | 26 января 2021 | 20:04

Пограничники нашли в поезде 20 000 контрабандных сигарет

Погранохрана

По сообщению пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 25 января в Краславском крае было изъято более 20 000 контрабандных сигарет.

Как отмечают в ГПС, сигареты нашли на основании полученной ранее информации о возможном перемещении контрабанды. Сигареты "Премьер" (24 980 штук) с акцизными марками Республики Беларусь обнаружили на ж/д станции в Краславе, при проверке груза со щепой.

По делу начат уголовный процесс.

Delfi

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