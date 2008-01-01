26 января
День международного признания ЛР (де-юре)
Именины:
Агнета, Агнис, Ансис / Афанасий, Максим
Гороскоп на день
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Чем меньше вы сегодня будете задумываться над тем как себя вести и что говорить, тем удачнее это будет у вас получаться. Любая попытка сыграть будет выглядеть откровенной фальшью.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 26 января 2021 | 20:04
Пограничники нашли в поезде 20 000 контрабандных сигарет
По сообщению пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 25 января в Краславском крае было изъято более 20 000 контрабандных сигарет.
Как отмечают в ГПС, сигареты нашли на основании полученной ранее информации о возможном перемещении контрабанды. Сигареты "Премьер" (24 980 штук) с акцизными марками Республики Беларусь обнаружили на ж/д станции в Краславе, при проверке груза со щепой.
По делу начат уголовный процесс.
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