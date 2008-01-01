26 января
День международного признания ЛР (де-юре)
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Новости Латвия | 26 января 2021 | 19:51
В самоуправления предстоит избрать 683 депутатов
Центральная избирательная комиссия (CVK) 26 января определила число муниципальных депутатов, которых планируется избрать 5 июня. В шести городах и 35 краях нужно выбрать 683 депутатов. В двух городах — 13, в думах 22 самоуправлений — 15, в 16 краевых думах — 19, в одном крае — 23, информирует комиссия.
Число депутатов определялось в соответствии с численностью жителей административной территории в Регистре народонаселения по состоянию на 21 января 2021 года.
В этом году выборы впервые пройдут в новых административных единицах: после краевой реформы в Латвии летом останется 42 самоуправления вместо прежних 119. В Риге выборов не будет: внеочередные были в прошлом году, следующие — в 2025-м.
На предыдущих муниципальных выборах 2017 года в 118 самоуправлениях (не считая Риги) было избрано 1554 депутата. По сравнению с ними, в теперешних выборах число слуг народа сократится на 56%.
Подача списков кандидатов партиями состоится с 17 марта по 6 апреля. В список могут быть включены лишь кандидаты, чье место жительства задекларировано в конкретном самоуправлении не менее чем с 26 июня 2020 года (либо с 26 декабря 2020-го работавшие в данном самоуправлении — по найму либо как самозанятые лица). Основанием баллотироваться на выборах может являться и владение недвижимостью на территории самоуправления.
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