В самоуправления предстоит избрать 683 депутатов

Новости Латвия | 26 января 2021 | 19:51

D-fakti.lv D-fakti.lv

Центральная избирательная комиссия (CVK) 26 января определила число муниципальных депутатов, которых планируется избрать 5 июня. В шести городах и 35 краях нужно выбрать 683 депутатов. В двух городах — 13, в думах 22 самоуправлений — 15, в 16 краевых думах — 19, в одном крае — 23, информирует комиссия.

Число депутатов определялось в соответствии с численностью жителей административной территории в Регистре народонаселения по состоянию на 21 января 2021 года.

В этом году выборы впервые пройдут в новых административных единицах: после краевой реформы в Латвии летом останется 42 самоуправления вместо прежних 119. В Риге выборов не будет: внеочередные были в прошлом году, следующие — в 2025-м.

На предыдущих муниципальных выборах 2017 года в 118 самоуправлениях (не считая Риги) было избрано 1554 депутата. По сравнению с ними, в теперешних выборах число слуг народа сократится на 56%.

Подача списков кандидатов партиями состоится с 17 марта по 6 апреля. В список могут быть включены лишь кандидаты, чье место жительства задекларировано в конкретном самоуправлении не менее чем с 26 июня 2020 года (либо с 26 декабря 2020-го работавшие в данном самоуправлении — по найму либо как самозанятые лица). Основанием баллотироваться на выборах может являться и владение недвижимостью на территории самоуправления.

LSM