25 января
День святой мученицы Татьяны, День студентов
Именины:
Сигурдс, Зигурдс / Макар, Пётр, Татьяна
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Ваш неуемный оптимизм послужит сегодня причиной того, что вы взвалите на себя непосильный груз, и, как это ни странно, дотащите его по назначению. Но надорветесь.
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Новости Культура | 25 января 2021 | 21:59
«Найдено в коллекции» — новый проект Центра Ротко
В даугавпилсском Арт-центре имени Марка Ротко, который сейчас, естественно, закрыт для посетителей, завершается работа над новым проектом. «Как только снимут «ковидные» ограничения, и мы сможем открыть двери для любителей искусства, проект «Найдено в коллекции» будет доступен для просмотра», — заверил Rus.Lsm.lv руководитель Арт-центра Марис Чачка.
«Мы существенно переделали сектор А, где хранятся оригиналы Марка Ротко. Зал оригиналов остался без изменений, сместилась ближе к нему дигитальная экспозиция, посвященная Двинску начала ХХ века и биографии художника. В комнате тишины мы разместили репродукции Ротко (около 40 репродукций мэтра абстрактного экспрессионизма были подарены Даугавпилсу в 2003 году в рамках празднования столетия мастера. Копии очень высокого качества, напечатаны на холстах и в оригинальных размерах. Это подарок городу от семьи Ротко и посольства США в Латвии — Л. В.) Мы надеемся, что наша комната будет чем-то напоминать Хьюстонскую капеллу. Конечно, в уменьшенном виде. В освободившемся пространстве мы будем показывать в течение полутора-двух лет работы из фондов Центра Ротко. Центру весной исполняется восемь лет, у нас богатая коллекция – что-то мы купили, что-то нам подарили, надо всё это выставлять. Выставки из фондов — общемировая музейная тенденция», — пояснил Марис.
Кроме этого, в Арт-центре ведутся ремонтные работы, разбираются документы, до которых не всегда доходили руки в «доковидное» время. Открывшиеся осенью прошлого года экспозиции продлены до 4 апреля нынешнего года.
«Мы очень хотим открыть новый сезон 16 апреля — такие наши планы. Зрители увидят выставки художников стран Балтии. А как только нам разрешат полноценно работать, надеюсь, это случится раньше 16 апреля, мы покажем проект «Найдено в коллекции» и выставку Марите Клуши (художница давно живет в Вентспилсе, но был в ее жизни и даугавпилсский период — в середине 70-х она работала дизайнером в конструкторском бюро Даугавпилсского локомотиворемонтного завода — Л. В.)», — заключил глава Арт-центра им. М. Ротко.
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