25 января
День святой мученицы Татьяны, День студентов
Именины:
Сигурдс, Зигурдс / Макар, Пётр, Татьяна
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Постарайтесь спланировать этот день, и во всем следовать своему плану. Импровизационные решения сегодня не будут слишком удачны.
Источник: ignio.com
- День
- .. 2 C
- Вечер
- .. -2 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- .. 2 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2158 ()
|GBP
|0.8904 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|91.1009 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
На 18 января 2021 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистри ...
2. В середине недели ожидается оттепель
3. В Латвию пытались ввезти 338 000 контрабандных сигарет
4. Завершился III Международный конкурс молодых исполнителей рождественских песен
5. В конце недели в Латвии начнется оттепель
6. В честь 30-летия баррикад в Даугавпилсе создали фильм — и разожгут костер
7. Клиентам Ночного приюта нужна тёплая мужская обувь
9. Директор пансионата освобожден от занимаемой должности
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 25 января 2021 | 21:55
Надвигается снегопад, который может поломать деревья
Из-за сильного южного циклона с вечера понедельника по среду в Латвии будет много осадков, а самый сильный снегопад ожидается во вторник в Видземе и Земгале, особенно в Селии, прогнозируют синоптики.
К утру среды в Селии, а также на востоке Земгале, на западе Латгале и на большей части Видземе выпадет 15-30 сантиметров снега. Города, в которых ожидается сильнейший снегопад, - это Айзкраукле, Акнисте, Балдоне, Бауска, Икшкиле, Илуксте, Яунелгава, Екабпилс, Кегумс, Лиелварде, Ливаны, Огре, Плявиняс, Саласпилс, Сигулда, Вангажи и Виесите. В этой местности деревья могут ломаться под тяжестью снега, передает агентство LETA.
В столице, вероятно, выпадет 15-20 сантиметров снега.
В Риге и других районах центральной и западной части страны ожидается метель.
Во вторник на западе Курземе существенных осадков не ожидается, а в Латгале и на востоке Видземе часть осадков выпадет в виде дождя. Температура воздуха составит -2.. + 3 градуса.
Во второй половине недели температура воздуха будет преимущественно минусовой, временами ожидаются снегопады, местами сильные.
Добавить комментарий