25 января

День святой мученицы Татьяны, День студентов

Именины:
Сигурдс, Зигурдс / Макар, Пётр, Татьяна

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Постарайтесь спланировать этот день, и во всем следовать своему плану. Импровизационные решения сегодня не будут слишком удачны.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
День
.. 2 C
Вечер
.. -2 C
Ветер
1 .. 3 м/с
вторник
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
.. 2 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

На 18 января 2021 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистри ...

2. В середине недели ожидается оттепель

3. В Латвию пытались ввезти 338 000 контрабандных сигарет

4. Завершился III Международный конкурс молодых исполнителей рождественских песен

5. В конце недели в Латвии начнется оттепель

6. В честь 30-летия баррикад в Даугавпилсе создали фильм — и разожгут костер

7. Клиентам Ночного приюта нужна тёплая мужская обувь

8. Ушли в мир иной...

9. Директор пансионата освобожден от занимаемой должности

10. В Ливанском крае грузовик насмерть сбил женщину

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {188}

 

Новости Латвия | 25 января 2021 | 21:55

Надвигается снегопад, который может поломать деревья

Пресс-фото

Из-за сильного южного циклона с вечера понедельника по среду в Латвии будет много осадков, а самый сильный снегопад ожидается во вторник в Видземе и Земгале, особенно в Селии, прогнозируют синоптики.

К утру среды в Селии, а также на востоке Земгале, на западе Латгале и на большей части Видземе выпадет 15-30 сантиметров снега. Города, в которых ожидается сильнейший снегопад, - это Айзкраукле, Акнисте, Балдоне, Бауска, Икшкиле, Илуксте, Яунелгава, Екабпилс, Кегумс, Лиелварде, Ливаны, Огре, Плявиняс, Саласпилс, Сигулда, Вангажи и Виесите. В этой местности деревья могут ломаться под тяжестью снега, передает агентство LETA.

В столице, вероятно, выпадет 15-20 сантиметров снега.

В Риге и других районах центральной и западной части страны ожидается метель.

Во вторник на западе Курземе существенных осадков не ожидается, а в Латгале и на востоке Видземе часть осадков выпадет в виде дождя. Температура воздуха составит -2.. + 3 градуса.

Во второй половине недели температура воздуха будет преимущественно минусовой, временами ожидаются снегопады, местами сильные.

LSM 

Добавить комментарий

 