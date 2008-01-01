Надвигается снегопад, который может поломать деревья

Новости Латвия | 25 января 2021 | 21:55

Пресс-фото Пресс-фото

Из-за сильного южного циклона с вечера понедельника по среду в Латвии будет много осадков, а самый сильный снегопад ожидается во вторник в Видземе и Земгале, особенно в Селии, прогнозируют синоптики.

К утру среды в Селии, а также на востоке Земгале, на западе Латгале и на большей части Видземе выпадет 15-30 сантиметров снега. Города, в которых ожидается сильнейший снегопад, - это Айзкраукле, Акнисте, Балдоне, Бауска, Икшкиле, Илуксте, Яунелгава, Екабпилс, Кегумс, Лиелварде, Ливаны, Огре, Плявиняс, Саласпилс, Сигулда, Вангажи и Виесите. В этой местности деревья могут ломаться под тяжестью снега, передает агентство LETA.

В столице, вероятно, выпадет 15-20 сантиметров снега.

В Риге и других районах центральной и западной части страны ожидается метель.

Во вторник на западе Курземе существенных осадков не ожидается, а в Латгале и на востоке Видземе часть осадков выпадет в виде дождя. Температура воздуха составит -2.. + 3 градуса.

Во второй половине недели температура воздуха будет преимущественно минусовой, временами ожидаются снегопады, местами сильные.

LSM