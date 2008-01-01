Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 25 января 2021 | 21:35

На 25 января 2021 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автослесари;

- автоэлектрик;

- администратор бюро;

- арт-терапевты;

- архитекторы;

- бетонщики;

- бухгалтеры;

- водитель автомобиля;

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- водитель трактора;

- водитель тракторной техники;

- водители экскаватора;

- главный бухгалтер;

- дояр (Вайкуляны, Ликсна);

- заведующий магазином;

- закройщики;

- зубные техники;

- изготовители мясных продуктов;

- инженер мехатроники (работа в Ливанах);

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженер по качеству;

- инженер метрологии;

- инженер по подготовке производства;

- инженер-программист;

- инженер по проектированию;

- инженер–строитель;

- инженеры-электрики;

- инспектор ветеринарного надзора;

- инспектор по качеству продукции;

- интервьюер;

- конструктор механики;

- комплектовщики;

- контролер швейного производства;

- координатор проекта;

- коптильщик мяса;

- логопед;

- механик в цех;

- механик оборудования металлообработки;

- механик электромеханического оборудования;

- монтажник трубопроводов;

- наладчик;

- операторы ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы бурения;

- оператор сельскохозяйственных машин;

- операторы справочной службы (работа в Риге);

- отделочник;

- операторы производства пищевых продуктов;

- перемотчик;

- пильщики леса;

- повар;

- продавец розничной торговли;

- помощник бухгалтера;

- помощники повара;

- помощник пчеловода;

- помощник руководителя строительных работ;

- портной;

- пчеловод;

- работники склада;

- работник фермы;

- разнорабочие;

- рубщики мяса (обвальщики);

- руководитель предприятия (машиностроение, металлообработка);

- руководитель проекта;

- руководители строительных работ;

- санитары;

- сантехники;

- сборщик электроники;

- сварщики;

- секретарь делопроизводства;

- семейный врач;

- слесарь;

- слесарь монтажных работ;

- слесари подвижного состава;

- слесарь металлоконструкций;

- сортировщик;

- специалист качества пищевых продуктов;

- специалист по моделированию и конструированию одежды;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по продажам;

- строительные рабочие;

- таксатор;

- телятник;

- техник качества;

- технический директор;

- технологи продуктов питания;

- технолог (металлообработка, машиностроение);

- упаковщик дров;

- управляющий хозяйством;

- установщики станков по деревообработке (работа в Риге);

- учитель английского языка;

- учитель информатики;

- учитель начального образования;

- финансовые аналитики;

- физиотерапевты;

- швеи;

- члены совета;

- экономисты;

- электрики;

- электромонтер;

- электромонтер высоковольтных линий.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.

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