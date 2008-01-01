Конференция «Белорусские чтения» принимает заявки на участие

Новости Культура | 24 января 2021 | 22:08

ЦБК ЦБК

19 февраля 2021 года Даугавпилсский Центр белорусской культуры (ЦБК) организовывает II Международную конференцию – «Белорусские чтения», в которой примут участие ученые и исследователи из Латвии и Беларуси, а также представители белорусов зарубежья. Мероприятие приурочено к Международному дню родного языка и пройдет на площадке ZOOM.

Цель конференции «Белорусские чтения» – изучение культурных связей Латвии и Беларуси, истории белорусской диаспоры Латвии, налаживание связей с учеными и исследователиями, работающими в данных направлениях.

Приглашаем всех желающий принять участие в конференции «Белорусские чтения» в Даугавпилсе. Для этого нужно прислать текст своего доклада на е-почту Центра белорусской культуры – cbk@inbox.lv до 15 февраля 2021 года. Требования к тексту – шрифт Times New Roman, размер – 12, межстрочный интервал – 1,5. Время выступления одного участника: 10-15 минут.

Конференция «Белорусские чтения» состоится в пятницу, 19 февраля 2021 года, на площадке ZOOM. Начало в 11.00. Участие – свободное. Организатор – Центр белорусской культуры.



Центр белорусской культуры