Пишем сочинение по произведениям Ивана Шамякина – на конкурс!

Новости Культура | 24 января 2021 | 22:07

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Даугавпилсский Центр белорусской культуры (ЦБК) объявляет конкурс сочинений «Шамякин: далекий и близкий», приуроченный к 100-летию классика белорусской литературы Ивана Шамякина. До конца января все желающие могут поделиться своими размышлениями о любимых произведениях писателя и фильмах по их мотивам.

2021 год выдался богатым на юбилеи белорусских литераторов. Каждый месяц в ЦБК запланированы мероприятия, посвященные широко известным писателям и поэтам, которые пройдут в разных форматах. И первым список открывает Иван Петрович Шамякин – народный писатель Беларуси, сценарист и драматург, общественный деятель, с дня рождения которого 30 января исполняется 100 лет.

Творчество Ивана Шамякина получило всенародное признание и любовь как в Беларуси, так и за рубежом. Его романы, повести и рассказы переведены на многие языки мира, на основе которых издано наиболее полное собрание сочинений в 23 томах. По многим произведениям писателя сняты кинофильмы и поставлены спектакли.

«Глыбокая плынь», «Крыніцы», «Сэрца на далоні», «Снежныя зімы», «Атланты і карыятыды», «Вазьму твой боль», «Трывожнае шчасце» - вот лишь небольшой перечень произведений Ивана Шамякина, многим известных еще со школьных лет.

Центр белоруской культуры приглашает всех желающих вспомнить знакомые и полюбившиеся прочитанные произведения или фильмы и написать на их основе сочинение в произвольной форме.

Всех конкурсантов ждут дипломы и фирменные сувениры. Лучшее эссе станет рефератом II Международной конференции «Белорусские чтения», которая состоится в конце февраля на площадке ZOOM.

Центр белорусской культуры