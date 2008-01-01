24 января

День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне

Именины:
Эглонс, Кришс, Ксения / Михаил, Степан, Фёдор

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

У вас были планы на сегодня? Забудьте о них. Вам сегодня по секрету сообщат нечто такое, что полностью перекроит ваш день, хорошо если не жизнь.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
День
.. 2 C
Вечер
.. 2 C
Ветер
3 .. 5 м/с
понедельник
Ночь
1 .. 3 C
Утро
1 .. 3 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Завершился III Международный конкурс молодых исполнителей рождественских песен

7-11 января 2021 г. в Даугавпилсе прошел III Международный конкурс молодых исполнителей рождественск ...

2. В конце недели в Латвии начнется оттепель

3. Клиентам Ночного приюта нужна тёплая мужская обувь

4. В честь 30-летия баррикад в Даугавпилсе создали фильм — и разожгут костер

5. В Ливанском крае грузовик насмерть сбил женщину

6. Трудовая инспекция оштрафовала Adugs Production на 1000 евро

7. Ушли в мир иной...

8. Директор пансионата освобожден от занимаемой должности

9. На Латвию наступают настоящие холода — до минус 20 градусов

10. Завершился III Международный конкурс молодых исполнителей рождественских песен

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {188}

 

Новости Культура | 24 января 2021 | 22:07

Пишем сочинение по произведениям Ивана Шамякина – на конкурс!

ru.wikipedia.org

Даугавпилсский Центр белорусской культуры (ЦБК) объявляет конкурс сочинений «Шамякин: далекий и близкий», приуроченный к 100-летию классика белорусской литературы Ивана Шамякина. До конца января все желающие могут поделиться своими размышлениями о любимых произведениях писателя и фильмах по их мотивам.

2021 год выдался богатым на юбилеи белорусских литераторов. Каждый месяц в ЦБК запланированы мероприятия, посвященные широко известным писателям и поэтам, которые пройдут в разных форматах. И первым список открывает Иван Петрович Шамякин – народный писатель Беларуси, сценарист и драматург, общественный деятель, с дня рождения которого 30 января исполняется 100 лет.

Творчество Ивана Шамякина получило всенародное признание и любовь как в Беларуси, так и за рубежом. Его романы, повести и рассказы переведены на многие языки мира, на основе которых издано наиболее полное собрание сочинений в 23 томах. По многим произведениям писателя сняты кинофильмы и поставлены спектакли.
«Глыбокая плынь», «Крыніцы», «Сэрца на далоні», «Снежныя зімы», «Атланты і карыятыды», «Вазьму твой боль», «Трывожнае шчасце» - вот лишь небольшой перечень произведений Ивана Шамякина, многим известных еще со школьных лет.

Центр белоруской культуры приглашает всех желающих вспомнить знакомые и полюбившиеся прочитанные произведения или фильмы и написать на их основе сочинение в произвольной форме.

Всех конкурсантов ждут дипломы и фирменные сувениры. Лучшее эссе станет рефератом II Международной конференции «Белорусские чтения», которая состоится в конце февраля на площадке ZOOM.

Центр белорусской культуры

Добавить комментарий

 