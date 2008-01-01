Возможность заявить свой выставочный проект в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко

Новости Культура | 23 января 2021 | 21:59

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Разработан заявочный бланк, с помощью которого художник, творческое объединение или куратор может предложить свой выставочный проект для реализации в Арт-центре им. Марка Ротко.

Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко – это многофункциональный центр современного искусства, культуры и образования в историческом здании артиллерийского арсенала Даугавпилсской крепости. Наряду с постоянной экспозицией, включающей оригинальные работы Марка Ротко и выдающиеся произведения искусства из коллекции центра, каждый сезон центр представляет новые выставочные проекты в сотрудничестве с художниками и кураторами со всего мира.

Сейчас мир искусства более, чем когда-либо погружен в фазу планирования. В то время как художники создают новые работы, кураторы формируют концепции выставок, а искусствоведы пишут отзывы о прошедших событиях, художественные пространства планируют и ждут праздничного момента, когда смогут возобновить прием посетителей. Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко тоже планирует праздник своего повторного открытия, готовит предстоящие выставочные сезоны и надеется привлечь в свои помещения новые арт-проекты.

Художники любых направлений, творческие объединения, кураторы или группы организаторов выставок призываются предложить центру свои арт-проекты, заполнив заявочный бланк. В нем необходимо описать замысел выставки (концепцию, художественные работы, их объем, необходимую площадь), а также добавить визуальный материал, который позволит полноценно оценить ее художественные качества.

Заявки будут оцениваться один раз в год, в конце мая. Рассмотрению подлежат предложения, полученные с 1 мая предыдущего года по 30 апреля года текущего. В первую неделю июня все заявители будут осведомлены о результатах отбора в индивидуальном порядке.

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