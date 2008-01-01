Во вторник-среду в Латвии ожидается сильнейший снегопад

Новости Латвия | 24 января 2021 | 21:52

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

Во вторник и среду, 26-27 января, в Земгале и Видземе, в том числе в Риге, может выпасть более 30 сантиметров снега, свидетельствуют прогнозы синоптиков, сообщает ЛЕТА.

Продолжительные и интенсивные осадки принесет циклон, который приближается к Латвии с запада Украины. На востоке страны осадки будут в основном в виде дождя, а в центральных и западных регионах - в виде снега.

Предполагается, что Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявит в связи с сильным снегопадом оранжевое или даже красное предупреждение.

Во время снегопада температура воздуха будет около нуля градусов, усилится северный ветер, местами ожидается метель. Под тяжестью снега могут ломаться деревья.

Во второй половине недели ожидаются небольшой мороз и снег.

Делфи