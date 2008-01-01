24 января

День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне

Именины:
Эглонс, Кришс, Ксения / Михаил, Степан, Фёдор

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Сегодня вы можете обнаружить, что то, что вы считали своим личным делом, вдруг стало достоянием широкой общественности, и она (общественность) с удовольствием моет вам косточки.

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Новости Культура | 24 января 2021 | 21:42

В Даугавпилсской крепости появилась аллея безопасности

LSM

«Аллея безопасности» — так назывался конкурс, объявленный среди школьников Латгальским региональным управлением Государственной полиции. Работы победителей можно увидеть в Крепости, рядом с крепостным садом.

Из 73 работ школьников жюри отобрало 36 лучших, на их основе были созданы баннеры, размещенные в окнах зданий, еще ожидающих реновации, по Второй офицерской улице.

Юных художников (возраст от 10 до 18 лет) больше всего волнует безопасность на дорогах — этой теме посвящено 14 рисунков. Одиннадцать работ предостерегают от разного рода зависимостей, есть также рисунка, рассказывающие о безопасности в Интернете и семейном насилии.

Авторы — ученики общеобразовательных и профессиональных школ Даугавпилса, Илуксте, Свентской, Науенской и Силенской волостей Даугавпилсского края.

LSM

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