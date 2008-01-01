В Даугавпилсе прошла акция в поддержку Алексея Навального

Новости Политика | 23 января 2021 | 21:37

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В субботу, 23 января, напротив Генерального консульства Российской Федерации в Даугавпилсе шесть пикетчиков с плакатами, соблюдая все эпидемиологические правила, провели акцию в поддержку находящегося в заключении лидера российской оппозиции Алексея Навального. В пикете участвовали жители Краславы и Даугавпилса.

«Меня беспокоит происходящее в России. Я там родился, я гражданин России, но последние 14 лет живу в Латвии. По образованию — филолог и политолог, занимаюсь преподаванием немецкого языка и сельским туризмом. Мне хотелось бы выразить солидарность с борьбой россиян и донести до латвийцев мысль, что Навального поддерживают многие, вовсе не кучка маргиналов. Мы готовы к диалогу с даугавпилчанами: очень хочется, чтобы они получали информацию не с федеральных каналов, а использовали другие источники. Я и мои единомышленники готовы делиться своей точкой зрения», - рассказал Rus.Lsm.lv накануне акции ее организатор, краславчанин Алексей Сорокин.

Из Краславы приехали супруги Инга и Александр Майеры, музыканты и художники, и Даце, подчеркнувшая, что нарушение прав человека в соседних странах — в первую очередь России и Беларуси — угрожает и Латвии, поэтому нужна солидарность в борьбе за права и свободу.

К краславчанам присоединился актер Даугавпилсского театра Вадим Богданов. «То, что происходит сейчас в России, похоже на белорусские события. Я долго жил в России, у меня там семья, ребенок, друзья. Нельзя не обращать внимания на то, что происходит у соседей. Я и обращаю, для меня это важно. Знаю, что многие мои друзья разделяют мои взгляды», — пояснил свою позицию Вадим.

Даугавпилчанин Никита Шурховецкий учится в одном из английских университетов, сейчас из-за «ковидной» ситуации «застрял» в родном городе.

«Я поддерживаю Навального. Это нормальное состояние человека — испытывать сострадание и эмпатию, травить же человека, сажать его в тюрьму — это ненормально. Я никак не связан с Россией, бабушка только там родилась. Я не помню подобных протестных акций в Даугавпилсе.

Если говорить об Англии, где я сейчас учусь, то — да, толерантность там высокая, выше, чем в Латвии. Но в целом мы достаточно европейская страна. И у нас есть свобода: ее обычно не чувствуешь, она кажется естественной. Лишь утратив ее, начинаешь ценить», — сказал Никита.

Акция прошла спокойно. Даугавпилчане не стремились общаться с пикетчиками. Одна пожилая женщина пыталась разубедить участников акции, но аргументов у нее не было, только обвинения, что за всё «платит Америка». Ну, и несколько водителей, проезжая мимо, показали защитникам Навального средний палец — впрочем, это мелочь.

Как уже писал Rus.lsm.lv, крупные акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального с требованиями его немедленного освобождения прокатились 23 января по многим городам России, сопровождаясь задержаниями протестующих. В других странах также прошли митинги и пикеты, в том числе перед зданием посольства РФ в Риге.

LSM