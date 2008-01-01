Пограничники изъяли 50 000 контрабандных сигарет

Новости Происшествия | 23 января 2021 | 23:51

Погранохрана Погранохрана

В минувший вторник пограничники задержали в Даугавпилсе негражданина Латвии, у которого при проверке наши и изъяли 50 000 контрабандных сигарет.

По данным пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), пограничники Даугавпилсского управления ГПС при содействии своих коллег из спецподразделения Sigma при проверке информации о возможном незаконном перемещении сигарет задержали мужчину, который переносил с подельником через железнодорожные пути со стороны сортировочной станции пакеты и складывал их в автомобиль Renault.

Спустя некоторое время указанный автомобиль остановили для проверки и нашли в нем 10 упакованных в пленку ящиков. Вскрыв ящики, пограничники обнаружили 50 000 сигарет "Премьер" и 40 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

По делу начат уголовный процесс, задержанный мужчина 1977 г.р. отправлен в изолятор временного содержания.

Delfi