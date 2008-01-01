Муниципальные выборы «на новой карте» состоятся 5 июня

Новости Латвия | 22 января 2021 | 09:38

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Центральная избирательная комиссия в четверг, 21 января, объявила, что 5 июня состоятся муниципальные выборы: в 6 городах государственного значения и 35 краях — в соответствии с административно-территориальной реформой. В Риге голосования не будет, поскольку нынешний созыв столичной думы работает до 2025 года, указывает комиссия.

Число избираемых депутатов планируют уточнить до 26 января. В краях с населением до 30 тыс. человек — 15 мандатов, если 30001-60000 человек — 19 мандатов, более 60 тыс. жителей — 23 мандата. В городах государственного значения с населением до 50 тыс. человек изберут 13 депутатов, если жителей больше — 15.

Основной день выборов — 5 июня, предварительное голосование состоится 31 мая, 3 и 4 июня.

Впервые имеющие право голоса жители, находящиеся за рубежом, смогут сделать свой выбор по почте — но соответствующую заявку надо будет подать заранее, как и сообщить о желании проголосовать на дому.

Правом голоса обладают граждане Латвии и стран ЕС старше 18 лет, если они зарегистрированы на административной территории минимум 90 дней (на 7 марта этого года) или владеют в этом регионе недвижимостью.

Списки кандидатов принимают с 17 марта до 6 апреля.

LSM