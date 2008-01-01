Суд оправдал экс-главу LDz Магониса и миллионера Осиновского по делу о взятке

Новости Происшествия | 22 января 2021 | 09:37

F64 F64

Видземский районный суд в Лимбажи в четверг, 21 января, оправдал экс-главу Latvijas Dzelzceļš Угиса Магониса и эстонского миллионера Олега Осиновского по обвинению в коррупции.

Дело передали в суд в 2017 году — обвиняли и Магониса, и Осиновского. Оба вину отрицали.

Прокуратура требовала приговорить обвиняемых к четырем годам заключения.

Для Магониса обвинение также требовало конфискации имущества и лишения права занимать должность члена правления в государственных и муниципальных предприятиях в течение пяти лет.

Также прокуратура просила признать 499 500 евро, которые были изъяты при задержании Магониса и Осиновского, преступно нажитым имуществом и конфисковать их в пользу государства.

Для обоих фигурантов это дело о коррупции. Согласно обвинению, летом 2015 года Осиновский дал Магонису взятку в размере примерно 500 тыс евро в связи с многомиллионной закупкой компании LDz ritošā sastāva serviss — речь шла о приобретении старых дизельных локомотивов у принадлежащего Осиновскому предприятия Skinest Rail.

Магонис заявил, что 500 тыс евро ему дали не как взятку, чтобы Skinest Rail выиграла тендер, но для лоббирования интересов на российской железной дороге Даугавпилсского ремонтного завода, опосредованно принадлежащего Осиновскому.

Сделка состоялась в частном порядке, поскольку Магонис, по его словам, близкий друг замглавы Российской железной дороги Владимира Морозова. При этом дружить они стали до того, как Магонис возглавил LDz, поэтому это нельзя считать использованием служебного положения, подчеркнул Магонис. Но с главой РЖД Владимиром Якуниным он познакомился через несколько дней после того, как стал руководить LDz. Однако жена Магониса с Якуниным была знакома до встречи с будущем мужем, и теперь они друзья семьи.

Магонис подтвердил, что лоббировал интересы даугавпилсского завода в РЖД, и 16 июля 2015 года в Лиссабоне на встрече глав европейских железных дорог говорил с Якуниным, но результата не было. После он в Москве лично встречался с Морозовым.

Полученные деньги Магонис, по его словам, планировал задекларировать. Он заявил, что не знает, как нелегально потратить полмиллиона.

Как уже сообщал Rus.lsm.lv, Магонис, на тот момент председатель правления LDz, был задержан после погони на автомобиле летом 2015 года сотрудниками антикоррупционного бюро. Его обвиняют в получении взятки размером в полмиллиона евро. В даче взятки подозревается Осиновский. По мнению прокуратуры, это была взятка за то, чтобы заказ на локомотивы был передан фирме предпринимателя.

Ранее Лимбажский районный суд, рассматривая дело, принял решение отделить дело против принадлежащего Осиновскому Skinest Rail от главного и передать на рассмотрение в эстонский суд.

Прокуратура указала, что с конца 2014 года Магонис и Осиновский договорились о взятке в 800 тысяч евро — в интересах Skinest Rail при закупке четырех локомотивов для LDz ritošā sastāva serviss.

На одно из заседаний пригласили шофера — Гунтиса Крегерса, он проходит в качестве свидетеля событий того дня, когда Магонис отправился в Эстонию на встречу с Осиновским. «Из показаний, который он дал сегодня в суде, следовало несколько обстоятельств. Он рассказал, почему встреча между Магонисом и Осиновским произошла в лесу. На самом деле она планировалась в городе Пярну, но из-за ремонта дорог они очень сильно задержались в пути, поэтому пришлось встречаться на обочине дороги. Но это было в открытом месте, не скрываясь, в том числе и в присутствии каких-то посторонних машин, которые стояли рядом», — рассказала адвокат Осиновского Елена Квятковская.

LSM