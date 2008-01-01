«Ковидные» ограничения официально продлены до 7 февраля

Новости Латвия | 22 января 2021 | 09:36

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Кабинет министров принял решение о продлении до 7 февраля ограничений, призванных остановить распространение Covid-19, указывает агентство LETA. Кроме того, правительство выделило 69 млн евро на доплаты медикам, а также договорилось о закупке дополнительных доз вакцины CureVac.

Это означает, что на выходных останется в силе комендантский час. То есть с 29 по 31 января и с 5 по 7 февраля в ночь на субботу и в ночь на воскресенье с 22:00 до 5:00 будет запрещено передвижение жителей за пределами своего места жительства без уважительной причины. В том числе в это время нельзя принимать гостей или отправляться в гости.

Во время комендантского часа покидать место жительства можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту и подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.

Ограничения на передвижение в установленные часы не распространяются на людей, которые направляются на работу, место службы и обратно домой, выполняют работу и служебные обязанности. Это требование также не действует в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи или посещения круглосуточной аптеки.

До 7 февраля также запрещены услуги индустрии красоты (в том числе парикмахерских), пирсинга, нанесения татуировок, фотоуслуги (кроме изготовления фото на документы) и аренда спортивного инвентаря в помещениях.

До 7 февраля продлен запрет на предоставление очных услуг, связанных с развлечениями и отдыхом. Этот запрет не распространяется на отдых на природных тропах при условии обеспечения одностороннего движения и двухметровой дистанции между гуляющими.

Продлены также ограничения в торговле. Продолжат работать только аптеки, в том числе ветеринарные аптеки, магазины оптики и автозаправочные станции, магазины, где продаются продукты питания, в том числе алкоголь, предметы гигиены, хозяйственные товары первой необходимости, табачные изделия и электронные устройства для курения, корм и товары для животных, пресса, билеты на общественный транспорт, маски для лица и средства индивидуальной защиты, сельскохозяйственная продукция собственного производства, карты предоплаты для мобильных телефонов, цветы.

Также можно покупать колготки, носки, эластичные носки, шарфы, шали, платки, шапки, перчатки, товары для чистки поверхностей, лопаты и совки, электроприборы для обогрева помещений и пергаментную бумагу, топливо, газовые баллоны, свечи, спички, гробы, конверты, бумажную упаковку, бытовые чистящие средства, печи, замки, отопительные котлы, обогреватели, телефоны, лампочки, ортопедические принадлежности, слуховые аппараты и зажигалки.

Торговля в интернете никак не ограничена.

До 7 февраля музеи под открытым небом, места проведения уличных спортивных тренировок и места проведения религиозных обрядов должны начинать работу не раньше 6:00 и заканчивать ее не позже 20:00.

По-прежнему не будут работать места проведения культурных мероприятий и выставок.

Библиотеки по-прежнему могут выдавать книги. Также смогут продолжить работу музеи под открытым небом. В местах проведения культурных мероприятий с 6:00 до 22:00 смогут проводиться организованные профессиональные репетиции.

Кроме того, правительство приняло решение выделить Министерству здравоохранения 69 341 604 евро из средств для непредвиденных случаев для обеспечения доплат вовлеченным в лечение и ограничение распространения Covid-19 медикам и другим работникам в период с 1 января по 31 марта этого года.

Чтобы мотивировать работников в этих обстоятельствах и привлечь дополнительный медицинский персонал, сотрудникам стационарных медицинских учреждений, которые вовлечены в лечение и уход за пациентами с Covid-19, работникам приемных покоев, работникам Службы неотложной медицинской помощи, семейным врачам и их помощникам, а также работникам Центра профилактики и контроля заболеваний выделены доплаты в размере 100% от зарплаты.

Доплаты в размере до 30% зарплаты предусмотрены для сотрудников стационарных медучреждений, которые занимаются решением связанных с Covid-19 вопросов и устранением последствий распространения нового коронавируса.

Доплаты до 50% озарплаты предусмотрены для тех работников Минздрава и Национальной службы здравоохранения, которые вовлечены в устранение последствий распространения Covid-19. Доплаты в размере 0,71 евро за рецепт получат и фармацевты, выдающие компенсируемые медикаменты из списка А.

Кроме того, Латвия решила закупить 646510 доз вакцины CureVac — ранее стране предлагалось приобрести 946 510 доз вакцины CureVac за 11 358 120 евро.

Ранее Rus.lsm.lv уже сообщал, что Латвия начала вакцинацию первых групп риска (а это медики и другие специалисты, контактирующие с больными коронавирусом) вместе со всей Европой 27 декабря, получив в первой поставке 9750 доз вакцины производства BioNTech/Pfizer, а во второй еще 13 650 доз. Затем состоялась очередная поставка Pfizer в несколько меньшем размере, 6825 доз.

Вакцина Moderna будет поставляться в Латвию каждые две недели — первая ее партия в 1200 доз пришла 12 января. Следующая ожидается только после 25 января (2000 доз), после 8 февраля (5000) и затем после 22 февраля (16 000). Поставки от BionTech/Pfizer, как сообщили Rus.Lsm.lv в Минздраве, возобновятся в апреле.

Латвия в рамках закупки ЕС закажет в общей сложности до 1,4 млн доз вакцины BionTech/Pfizer.

В Латвии привито от коронавируса уже свыше 16 тысяч медиков. Rus.lsm.lv уже писал, что с понедельника 18 января медики, первыми ранее сделавшие одну прививку вакцины от Covid-19, начали получать вторую. И ранее Минздрав устами своего руководителя Даниэля Павлютса уже признал, что из-за перерыва в получении новых партий вакцин против коронавируса нужно считаться с тем, что Латвия пока не сможет провести первые прививки тем медикам, которые не попали в «первый эшелон».

Ожидаемую паузу Минздрав намерен использовать для эффективного планирования дальнейшего процесса вакцинации, в частности, создать специальный штаб.

LSM