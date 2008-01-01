В Латвии наступила оттепель

Новости Латвия | 22 января 2021 | 00:26

Пресс-фото Пресс-фото

В четверг утром на востоке и в центральной части Латвии температура воздуха повысилась выше нуля градусов, к вечеру же оттепель наступит во всей стране, свидетельствуют нынешние прогнозы.

С утра в некоторых районах возможны небольшие осадки, в основном в виде дождя, но востоке – будет падать снег. Во второй половине дня в Курземе небо прояснится и выглянет солнце, сообщает Latvijas Televīzija.

Автоводителей призывают к осторожности — дороги могут быть скользкими.

Прогнозируют южный ветер — 4-9 м/с, на морском побережье — порывами до 15 м/с. Температура воздуха — 0... +4 градуса.

В Риге облачно. В течение дня временами ожидается дождь. Ранним утром дороги и тротуары будут скользкими. Ветер южный — 5-8 м/с. Воздух прогреется до +1...+3 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM