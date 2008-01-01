Награждены победители конкурса Рождественского оформления

Новости Общество | 20 января 2021 | 22:42

Пресс-фото Пресс-фото

Для создания праздничного настроения в Даугавпилсе 16 декабря был объявлен конкурс Рождественского оформления. Оценивалась 31 заявка. Горожан призывали создать праздничное оформление окон, витрин, фасадов и прилегающих территорий. Оценочная комиссия определила победителей. Церемония награждения состоялась 20 января в удаленном режиме.

Девиз конкурса – «Сказочное Рождество». Заявки оценивались в 4 группах.

В группе дошкольных образовательных учреждений 1 место занял Ругельский детский сад, 2 место – дошкольное образовательное учреждение № 26, 3 место – дошкольное образовательное учреждение № 24. Поощрительные призы получили дошкольные образовательные учреждения № 13 и № 10.

В группе учебных заведений 1 место присуждено Даугавпилсской средней школе дизайна и искусства Saules skola, 2 место – средней школе № 3, 3 место – Даугавпилсскому медицинскому колледжу ДУ. Поощрительный приз получила средняя школа № 13.

В группе предприятий сферы услуг, торговли и финансов 1 место было присуждено Обществу инвалидов с нарушениями движения «Ilgas», 2 место – Краеведческому и художественному музею, 3 место – Латгальской центральной библиотеке.

1 место в группе частных лиц заняла Юлия Зеленкова, 2 место – Екатерина Михайлова, 3 место – Чеслав Шостаковский.

Победителям предусмотрены денежные призы: за 1 место – 150 евро, за 2 место – 100 евро, за 3 место – 50 евро, поощрительный приз – 30 евро.

Руководство думы приняло решение также наградить благодарственными грамотами всех, кто работал над созданием рождественских украшений города: заместителя главного художника города Лигу Чибле, и.о. ландшафтного архитектора Криша Смилдзерса, продюсера Дома Единства Яниса Буткевича, специалиста по окружающей среде УКХ Татьяну Ливчане, Департамент городского планирования и строительства, руководитель Санта Пупиня, Управление коммунального хозяйства, руководитель Айварс Пуданс, SIA “Labiekārtošana D”, руководитель Юлия Мамай, Управление культуры, руководитель Элеонора Клещинская, Отдел общественных отношений и маркетинга, и.о. руководителя Инесе Савельева.

Daugavpils.lv