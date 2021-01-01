20 января
День памяти защитников баррикад 1991 года в ЛР
Именины:
Альгис, Альгирдс, Ольгертс, Орестс / Афанасий, Иван
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Если вы желаете выступить соло, подберите место и время правильно. Будет чрезвычайно обидно, если ваше выступление пройдет незамеченным.
Источник: ignio.com
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Источник: gismeteo.ru
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 20 января 2021 | 22:36
Ушли в мир иной...
С 13 по 19 января 2021 года в Даугавпилсском загсе было выдано 30 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Andruškeviča Helēna (31.03.1941 - 14.01.2021)
Arefjevs Anatolijs (17.11.1936 - 17.01.2021)
Beļavska Ērika (29.04.1936 - 12.01.2021)
Čekmazovs Nikolajs (11.04.1931 - 13.01.2021)
Čerņavskis Arkādijs (29.09.1949 - 17.01.2021)
Fiļipova Staņislava (06.04.1941 - 14.01.2021)
Gurina Pelageja (03.05.1941 - 18.01.2021)
Ivanovs Georgijs (10.04.1941 - 16.01.2021)
Karpoviča Tatjana (10.07.1951 - 15.01.2021)
Kiškele Marija (03.05.1957 - 15.01.2021)
Kucins Vasilijs (18.06.1954 - 16.01.2021)
Lapins Ivans (03.05.1954 - 10.01.2021)
Lavrentjevs Jevgeņijs (24.01.1953 - 11.01.2021)
Leonova Juzefa (05.10.1936 - 16.01.2021)
Malahova Sojija (22.09.1949 - 15.01.2021)
Matease Brigita (12.08.1943 - 17.01.2021)
Mešnika Dina (12.08.1931 - 16.01.2021)
Metlovs Viktors (02.12.1949 - 18.01.2021)
Osipovs Kondratijs (31.10.1947 - 12.01.2021)
Pantelejeva Klaudija (30.03.1936 - 14.01.2021)
Pekarska Ņina (15.05.1940 - 18.01.2021)
Proskurina Uļjanija (09.03.1937 - 13.01.2021)
Rumpele Konstantina (10.10.1923 - 15.01.2021)
Sazonovs Jurijs (12.07.1964 - 12.01.2021)
Semjonovs Luferijs (02.01.1928 - 14.01.2021)
Smirnova Jevdokija (12.03.1947 - 17.01.2021)
Smirnovs Sergejs (16.04.1970 - 12.01.2021)
Sorokins Vasilijs (17.02.1941 - 15.01.2021)
Trofimova Aleksandra (20.10.1933 - 17.01.2021)
Urbāne Zoja (20.10.1934 - 18.01.2021).
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