20 января
День памяти защитников баррикад 1991 года в ЛР
Именины:
Альгис, Альгирдс, Ольгертс, Орестс / Афанасий, Иван
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Проведите сегодня хотя бы пару часов вне дома. Ваша аура разрастется до неимоверных размеров, ее стоит расправить и проветрить на просторе.
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Новости В мире | 20 января 2021 | 22:32
Инаугурация Байдена: 46-й президент США принял присягу
В Вашингтоне принял присягу 46-й президент США Джо Байден. Вместе с ним в должность вступила Камала Харрис первая женщина на посту вице-президента США — и первым человеком афроамериканского и азиатского происхождения в этой должности.
Перед церемонией принесения присяги выступили сенатор-республиканец Рой Блант и бывшая кандидат в президенты Эми Клобушар, а Леди Гага исполнила гимн США.
Основная часть церемонии началась в полдень (20:00 мск). Первой перед зданием Капитолия клятву на верность Конституции дала Камала Харрис в присутствии судьи Верховного суда США Сони Сотомайор.
Текст присяги остается без изменений с XIX века и состоит из одного предложения: "Я торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов".
Байдена к присяге привел председатель Верховного суда Джон Робертс.
Вопреки многовековой традиции, предшественник Байдена Дональд Трамп пропустил церемонию.
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