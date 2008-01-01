Инаугурация Байдена: 46-й президент США принял присягу

Новости В мире | 20 января 2021 | 22:32

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В Вашингтоне принял присягу 46-й президент США Джо Байден. Вместе с ним в должность вступила Камала Харрис первая женщина на посту вице-президента США — и первым человеком афроамериканского и азиатского происхождения в этой должности.

Перед церемонией принесения присяги выступили сенатор-республиканец Рой Блант и бывшая кандидат в президенты Эми Клобушар, а Леди Гага исполнила гимн США.

Основная часть церемонии началась в полдень (20:00 мск). Первой перед зданием Капитолия клятву на верность Конституции дала Камала Харрис в присутствии судьи Верховного суда США Сони Сотомайор.

Текст присяги остается без изменений с XIX века и состоит из одного предложения: "Я торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов".

Байдена к присяге привел председатель Верховного суда Джон Робертс.

Вопреки многовековой традиции, предшественник Байдена Дональд Трамп пропустил церемонию.

Delfi