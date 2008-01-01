20 января

День памяти защитников баррикад 1991 года в ЛР

Именины:
Альгис, Альгирдс, Ольгертс, Орестс / Афанасий, Иван

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Проведите сегодня хотя бы пару часов вне дома. Ваша аура разрастется до неимоверных размеров, ее стоит расправить и проветрить на просторе.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
День
-9 .. -11 C
Вечер
-8 .. -10 C
Ветер
4 .. 6 м/с
четверг
Ночь
-3 .. -5 C
Утро
1 .. 3 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ушли в мир иной...

С 6 по 12 января 2021 года в Даугавпилсском загсе было выдано 36 справок о смерти.

2. Творческих людей Даугавпилса приглашают принять участие в разработке городской стратегии культуры и конкурсной заявки на звание культурной столицы Европы

3. На Латвию наступают настоящие холода — до минус 20 градусов

4. На территории Даугавпилсской больницы устанавливают модульные здания для пациентов с Covid-19

5. Социальная служба будет выдавать новогодние подарки до 28 января

6. Капитальный ремонт подъездов требует предварительной подготовки дома

7. Завершился III Международный конкурс молодых исполнителей рождественских песен

8. В Даугавпилсских школах устанавливают «термовизоры»

9. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

10. В Латвию идут крепчайшие за последние два года морозы и снегопады

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {188}

 

Новости В мире | 20 января 2021 | 22:32

Инаугурация Байдена: 46-й президент США принял присягу

AFP

В Вашингтоне принял присягу 46-й президент США Джо Байден. Вместе с ним в должность вступила Камала Харрис первая женщина на посту вице-президента США — и первым человеком афроамериканского и азиатского происхождения в этой должности.

Перед церемонией принесения присяги выступили сенатор-республиканец Рой Блант и бывшая кандидат в президенты Эми Клобушар, а Леди Гага исполнила гимн США.

Основная часть церемонии началась в полдень (20:00 мск). Первой перед зданием Капитолия клятву на верность Конституции дала Камала Харрис в присутствии судьи Верховного суда США Сони Сотомайор.

Текст присяги остается без изменений с XIX века и состоит из одного предложения: "Я торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов".

Байдена к присяге привел председатель Верховного суда Джон Робертс.

Вопреки многовековой традиции, предшественник Байдена Дональд Трамп пропустил церемонию.

Delfi

Добавить комментарий

 