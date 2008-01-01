В память о баррикадах в Даугавпилсе зажгли костер

Новости Общество | 20 января 2021 | 22:22

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В День памяти защитников баррикад, отмечаемый с 1997 года 20 января, напротив старого корпуса Даугавпилсского университета запылал костер. Место выбрано неслучайно: площадь у старого корпуса была эпицентром Атмоды в Даугавпилсе.

Уже 11 февраля 1989 года у тогдашнего Даугавпилсского педагогического института прошел митинг, в ходе которого впервые был поднят государственный флаг Латвии. Девятнадцатого января 1991 года — во время Баррикад — прошел митинг в поддержку правительства Латвийской Республики, также 22 августа 1991 года состоялся митинг за принятие конституционного закона «О государственном статусе Латвийской Республики».

К костру подходили депутаты городской думы, участники Баррикад, неравнодушные горожане, чтобы вспомнить важные события новейшей истории страны.

Как уже писал Rus.Lsm.lv, сотрудники Даугавпилсского краеведческого и художественного музея сняли фильм «Баррикадам — 30: даугавпилсские рассказы».

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