20 января
День памяти защитников баррикад 1991 года в ЛР
Именины:
Альгис, Альгирдс, Ольгертс, Орестс / Афанасий, Иван
Гороскоп на день
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21 января
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Если вы желаете выступить соло, подберите место и время правильно. Будет чрезвычайно обидно, если ваше выступление пройдет незамеченным.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 20 января 2021 | 14:25
Полиция изъяла подпольный арсенал: автоматы, пистолеты, взрывные устройства
Сотрудники Уголовного розыска Главного управления криминальной полиции задержали в Латгалии мужчину, у которого во время обыска обнаружили большое количество незарегистрированного огнестрельного оружия, а также боеприпасы. Подозреваемый не связан с "черной археологией", а изъятые единицы оружия не являются старыми.
Как отмечают в Госполиции, информацию о нелегальном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ стражи порядка получили еще весной 2020 года. По данному делу начали уголовный процесс и приступили к расследованию.
В ходе следствия полиция вышла на след ранее не судимого мужчины 1960 г.р., который подпольно хранил оружие. Позже полиция установила и места хранения арсенала. Во время обысков нашли и изъяли 17 единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолеты ТТ, ПМ, CZ 36, автоматы системы Калашникова и VZ 61 (SCORPION). Также найдены элементы огнестрельного оружия, 1499 патронов, 20 взрывных устройств, 350 граммов взрывчатки.
Следствие по делу продолжается. Полиция устанавливает происхождение оружия, а также цель его хранения.
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