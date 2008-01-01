20 января

День памяти защитников баррикад 1991 года в ЛР

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Новости Происшествия | 20 января 2021 | 14:25

Полиция изъяла подпольный арсенал: автоматы, пистолеты, взрывные устройства

Valsts policija

Сотрудники Уголовного розыска Главного управления криминальной полиции задержали в Латгалии мужчину, у которого во время обыска обнаружили большое количество незарегистрированного огнестрельного оружия, а также боеприпасы. Подозреваемый не связан с "черной археологией", а изъятые единицы оружия не являются старыми.

Как отмечают в Госполиции, информацию о нелегальном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ стражи порядка получили еще весной 2020 года. По данному делу начали уголовный процесс и приступили к расследованию.

В ходе следствия полиция вышла на след ранее не судимого мужчины 1960 г.р., который подпольно хранил оружие. Позже полиция установила и места хранения арсенала. Во время обысков нашли и изъяли 17 единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолеты ТТ, ПМ, CZ 36, автоматы системы Калашникова и VZ 61 (SCORPION). Также найдены элементы огнестрельного оружия, 1499 патронов, 20 взрывных устройств, 350 граммов взрывчатки.

Следствие по делу продолжается. Полиция устанавливает происхождение оружия, а также цель его хранения.

Delfi

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