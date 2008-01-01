После столкновения загорелась машина: погиб водитель

Новости Происшествия | 20 января 2021 | 14:22

Пресс-фото Пресс-фото

По данным пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 19 января, в 14.40, в Лудзе, на ул. Лиепаяс автомобиль Honda CRV, которым управлял мужчина 1951 г.р., съехал с проезжей части, выехал на переход, после этого, продолжая движение, совершил наезд на электрораспределительный шкаф, задел кусты и забор, задел автомобиль Volvo V40 и наехал на камень.

В результате столкновения Honda CRV загорелась. Прибывшие медики 40 минут боролись за жизнь водителя, однако он умер на месте происшествия.

Возможно, у водителя во время движения возникли проблемы со здоровьем, в результате чего и произошло ДТП.

По делу начат уголовный процесс, в рамках которого назначена экспертиза: эксперты должны установить причины смерти водителя.

Delfi