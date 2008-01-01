20 января
День памяти защитников баррикад 1991 года в ЛР
Именины:
Альгис, Альгирдс, Ольгертс, Орестс / Афанасий, Иван
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Как известно, ничто не случается само по себе. Если вы считаете, что должно произойти то-то, то-то и то-то, вам следует озаботиться этим вопросом и спровоцировать эти события. Просто сидеть и ждать бесполезно.
Источник: ignio.com
- День
- -9 .. -11 C
- Вечер
- -15 .. -17 C
- Ветер
- .. 2 м/с
- Ночь
- -15 .. -17 C
- Утро
- -15 .. -17 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2064 ()
|GBP
|0.8907 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|89.5913 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Творческих людей Даугавпилса приглашают принять участие в разработке городской стратегии культуры и конкурсной заявки на звание культурной столицы Европы
15 января 2021 года в 10.00 состоится онлайн-семинар «Формирование будущего Даугавпилса как междунар ...
2. Завершился III Международный конкурс молодых исполнителей рождественских песен
3. В Даугавпилсских школах устанавливают «термовизоры»
4. Социальная служба будет выдавать новогодние подарки до 28 января
5. Даугавпилсу выделили финансирование на покупку новых автобусов и строительство новой трамвайной линии
6. О продуктовых пакетах и пакетах основной материальной помощи от ЕС
7. На территории Даугавпилсской больницы устанавливают модульные здания для пациентов с Covid-19
8. В Латвию идут крепчайшие за последние два года морозы и снегопады
9. Во время удаленного обучения улучшена материально-техническая база
10. Капитальный ремонт подъездов требует предварительной подготовки дома
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 20 января 2021 | 14:22
После столкновения загорелась машина: погиб водитель
По данным пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 19 января, в 14.40, в Лудзе, на ул. Лиепаяс автомобиль Honda CRV, которым управлял мужчина 1951 г.р., съехал с проезжей части, выехал на переход, после этого, продолжая движение, совершил наезд на электрораспределительный шкаф, задел кусты и забор, задел автомобиль Volvo V40 и наехал на камень.
В результате столкновения Honda CRV загорелась. Прибывшие медики 40 минут боролись за жизнь водителя, однако он умер на месте происшествия.
Возможно, у водителя во время движения возникли проблемы со здоровьем, в результате чего и произошло ДТП.
По делу начат уголовный процесс, в рамках которого назначена экспертиза: эксперты должны установить причины смерти водителя.
Добавить комментарий