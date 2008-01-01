Контрабандисты сплавляли нелегальный товар по Даугаве

Новости Происшествия | 20 января 2021 | 14:20

Valsts policija Valsts policija

Ранним утром 15 января жительница Даугавпилса, проходя по мосту Виенибас, заметила на Даугаве подозрительного мужчину в лодке, который пытался достать из реки большие ящики.

Бдительная гражданка обратилась к ближайшему экипажу Даугавпилсской муниципальной полиции и указала им место, где увидела незнакомца. Заметив стражей порядка, мужчина покинул лодку и сбежал.

На подмогу прибыли сотрудники Даугавпилсского участка Госполиции, а также Государсвтенной пожарно-спасательной службы, которые помогли извлечь из Даугавы коробки В оказалось 66 960 сигарет "Фэст" с белорусскими акцизными марками. По делу начат уголовный процесс.

Delfi