20 января

День памяти защитников баррикад 1991 года в ЛР

Именины:
Альгис, Альгирдс, Ольгертс, Орестс / Афанасий, Иван

Гороскоп на день

Водолей
21 января
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Если вы желаете выступить соло, подберите место и время правильно. Будет чрезвычайно обидно, если ваше выступление пройдет незамеченным.

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Новости Происшествия | 20 января 2021 | 14:20

Контрабандисты сплавляли нелегальный товар по Даугаве

Valsts policija

Ранним утром 15 января жительница Даугавпилса, проходя по мосту Виенибас, заметила на Даугаве подозрительного мужчину в лодке, который пытался достать из реки большие ящики.

Бдительная гражданка обратилась к ближайшему экипажу Даугавпилсской муниципальной полиции и указала им место, где увидела незнакомца. Заметив стражей порядка, мужчина покинул лодку и сбежал.

На подмогу прибыли сотрудники Даугавпилсского участка Госполиции, а также Государсвтенной пожарно-спасательной службы, которые помогли извлечь из Даугавы коробки В оказалось 66 960 сигарет "Фэст" с белорусскими акцизными марками. По делу начат уголовный процесс.

Delfi

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