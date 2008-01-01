В середине недели ожидается оттепель

Новости Латвия | 19 января 2021 | 08:22

meteolapa.lv meteolapa.lv

Согласно нынешним прогнозам, во второй половине недели в Латвии станет теплее, ожидается оттепель, сообщает Latvijas Televīzija.

Ночью во вторник и среду температура воздуха понизится до -10…-15 градусов, на востоке страны — до -29 градусов. На побережье будет теплее — около -5…-9 градусов по шкале Цельсия.

В Курземе станет теплее уже во второй половине дня среды, столбик термометра повысится до +2 градусов. На остальной территории страны оттепель наступит в четверг, когда столбик термометра достигнет +1…+4 градуса.

В конце неделя температура воздуха будет держаться около ноля, от -2 до +4 градусов. Возможны осадки в виде дождя и снега. В среду вечером и в ночь на четверг ожидается метель, позже возможен мокрый снег.

LSM