19 января
Крещение Господне
Именины:
Алнис, Андулис / Генрих
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Сегодняшний день будет похож на соревнования по бегу с препятствиями. Они будут мелкими, но их будет много.
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 19 января 2021 | 08:22
В середине недели ожидается оттепель
Согласно нынешним прогнозам, во второй половине недели в Латвии станет теплее, ожидается оттепель, сообщает Latvijas Televīzija.
Ночью во вторник и среду температура воздуха понизится до -10…-15 градусов, на востоке страны — до -29 градусов. На побережье будет теплее — около -5…-9 градусов по шкале Цельсия.
В Курземе станет теплее уже во второй половине дня среды, столбик термометра повысится до +2 градусов. На остальной территории страны оттепель наступит в четверг, когда столбик термометра достигнет +1…+4 градуса.
В конце неделя температура воздуха будет держаться около ноля, от -2 до +4 градусов. Возможны осадки в виде дождя и снега. В среду вечером и в ночь на четверг ожидается метель, позже возможен мокрый снег.
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