19 января

Крещение Господне

Именины:
Алнис, Андулис / Генрих

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Сегодняшний день будет похож на соревнования по бегу с препятствиями. Они будут мелкими, но их будет много.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
День
-9 .. -11 C
Вечер
-14 .. -16 C
Ветер
.. 2 м/с
вторник
Ночь
-17 .. -19 C
Утро
-19 .. -21 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Творческих людей Даугавпилса приглашают принять участие в разработке городской стратегии культуры и конкурсной заявки на звание культурной столицы Европы

15 января 2021 года в 10.00 состоится онлайн-семинар «Формирование будущего Даугавпилса как междунар ...

2. Капитальный ремонт подъездов требует предварительной подготовки дома

3. С 12 января Латгальская Центральная библиотека и ее филиалы открывают свои двери для читателей

4. Даугавпилсу выделили финансирование на покупку новых автобусов и строительство новой трамвайной линии

5. О продуктовых пакетах и пакетах основной материальной помощи от ЕС

6. Завершился III Международный конкурс молодых исполнителей рождественских песен

7. На территории Даугавпилсской больницы устанавливают модульные здания для пациентов с Covid-19

8. В Даугавпилсских школах устанавливают «термовизоры»

9. Социальная служба будет выдавать новогодние подарки до 28 января

10. В Латвию идут крепчайшие за последние два года морозы и снегопады

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {188}

 

Новости Латвия | 19 января 2021 | 08:22

В середине недели ожидается оттепель

meteolapa.lv

Согласно нынешним прогнозам, во второй половине недели в Латвии станет теплее, ожидается оттепель, сообщает Latvijas Televīzija.

Ночью во вторник и среду температура воздуха понизится до -10…-15 градусов, на востоке страны — до -29 градусов. На побережье будет теплее — около -5…-9 градусов по шкале Цельсия.

В Курземе станет теплее уже во второй половине дня среды, столбик термометра повысится до +2 градусов. На остальной территории страны оттепель наступит в четверг, когда столбик термометра достигнет +1…+4 градуса.

В конце неделя температура воздуха будет держаться около ноля, от -2 до +4 градусов. Возможны осадки в виде дождя и снега. В среду вечером и в ночь на четверг ожидается метель, позже возможен мокрый снег.

LSM

Добавить комментарий

 