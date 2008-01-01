Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 19 января 2021 | 08:23

На 18 января 2021 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автослесари;

- автоэлектрик;

- администратор бюро;

- арт-терапевт;

- архитекторы;

- бетонщики;

- бухгалтеры;

- ветеринар;

- водитель автомобиля;

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- водитель тракторной техники;

- водители экскаватора;

- директор средней школы;

- дояр (Вайкуляны, Ликсна);

- заведующие магазином;

- закройщики;

- зубные техники;

- изготовители мясных продуктов;

- инспектора по пособиям;

- инженер мехатроники (работа в Ливанах);

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженер по качеству;

- инженер по подготовке производства;

- инженер-программист;

- инженер по защите и автоматике реле;

- инженер по проектированию;

- инженер–строитель;

- инженер-электрик (работа в Ливанах);

- инспектор ветеринарного надзора;

- инспектор по качеству продукции;

- интервьюер;

- конструктор механики;

- кондитер;

- комплектовщики;

- коптильщик мяса;

- мастер на производстве (работа в Ливанах);

- механик в цех;

- механик оборудования металлообработки;

- механик электромеханического оборудования;

- монтажник трубопроводов;

- наладчик;

- операторы ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы бурения;

- оператор сельскохозяйственных машин;

- операторы справочной службы (работа в Риге);

- отделочник;

- операторы производства пищевых продуктов;

- перемотчик;

- пильщики леса;

- повара;

- продавец розничной торговли;

- помощник бухгалтера;

- помощники повара;

- портной;

- почтальон;

- продавец;

- работники склада;

- работник фермы;

- разнорабочие;

- ремонтный рабочий;

- рубщики мяса (обвальщики);

- руководитель фермы;

- руководитель предприятия (машиностроение, металлообработка);

- руководитель проекта;

- руководитель строительных работ;

- санитары;

- сантехники;

- сборщик электроники;

- сварщики;

- секретарь делопроизводства;

- семейный врач;

- системный библиотекарь;

- слесари;

- слесари подвижного состава;

- слесарь металлоконструкций;

- социальный работник;

- специалист качества пищевых продуктов;

- специалист по моделированию и конструированию одежды;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по продажам;

- строительные рабочие;

- таксатор;

- телятник;

- техник качества;

- технический директор;

- технологи продуктов питания;

- технолог (металлообработка, машиностроение);

- упаковщик дров;

- установщики станков по деревообработке (работа в Риге);

- учитель информатики;

- финансовые аналитики;

- физиотерапевт;

- швеи;

- члены совета;

- экономисты;

- эрготерапевт;

- электрики.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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