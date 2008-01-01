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Жалко, конечно, портить такую хорошую крышу, но ее лучше бы прибить гвоздями, на худой конец, привязать. Сегодня опасность ее лишиться приобретет угрожающий характер. (Влюбитесь вы, что ли?)

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Новости Общество | 17 января 2021 | 18:50

Клиентам Ночного приюта нужна тёплая мужская обувь

Daugavpils.lv

Наверняка, у каждого из нас дома есть вещи, которые лежат , что называется, мёртвым грузом. Они вполне годные, но по каким-то причинам мы ими не пользуемся. Между тем, они могут пригодиться людям, попавшим в трудную ситуацию. Наступили сильные морозы, и клиенты Ночного приюта очень нуждаются в зимней мужской обуви.

Социальная служба обращается к жителям города с просьбой быть отзывчивыми и пожертвовать обитателям Ночного приюта б/у мужскую тёплую обувь в хорошем состоянии.

Заранее большое спасибо!

Руководитель Социального/ ночного приюта - тел. 654 42698

Социальный работник - тел. 20046542

Дежурный (звонить pēc18.00) - тел. 654 45035.

Daugavpils.lv

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