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Жалко, конечно, портить такую хорошую крышу, но ее лучше бы прибить гвоздями, на худой конец, привязать. Сегодня опасность ее лишиться приобретет угрожающий характер. (Влюбитесь вы, что ли?)
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 17 января 2021 | 18:50
Клиентам Ночного приюта нужна тёплая мужская обувь
Наверняка, у каждого из нас дома есть вещи, которые лежат , что называется, мёртвым грузом. Они вполне годные, но по каким-то причинам мы ими не пользуемся. Между тем, они могут пригодиться людям, попавшим в трудную ситуацию. Наступили сильные морозы, и клиенты Ночного приюта очень нуждаются в зимней мужской обуви.
Социальная служба обращается к жителям города с просьбой быть отзывчивыми и пожертвовать обитателям Ночного приюта б/у мужскую тёплую обувь в хорошем состоянии.
Заранее большое спасибо!
Руководитель Социального/ ночного приюта - тел. 654 42698
Социальный работник - тел. 20046542
Дежурный (звонить pēc18.00) - тел. 654 45035.
Daugavpils.lv
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