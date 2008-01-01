Директор пансионата освобожден от занимаемой должности

Близнецы

21 мая

- 21 июня

Сегодня вам будет трудно усидеть на месте. Постарайтесь не очень разбрасываться, хватаясь за всякую мелочь. Упорядочьте свои усилия и бросьте их на борьбу с чем-то определенным.