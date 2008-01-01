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Сегодня вам будет трудно усидеть на месте. Постарайтесь не очень разбрасываться, хватаясь за всякую мелочь. Упорядочьте свои усилия и бросьте их на борьбу с чем-то определенным.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Политика | 15 января 2021 | 18:20
Директор пансионата освобожден от занимаемой должности
14 января 2021 года депутаты Даугавпилсской городской думы освободили от занимаемой должности руководителя Даугавпилсского территориального центра социального обслуживания пенсионеров Валентина Плониса.
Как сообщает муниципальный сайт, В.Плонис освобожден на основании его трудового договора.
D-fakti.lv
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