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Сегодня вы можете позволить себе пойти на риск, но только на оправданный. Однако, стоит иметь в виду, что, продемонстрировав свою решительность, вы завоюете положение лидера, хотите вы того, или нет.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 17 января 2021 | 18:14
В конце недели в Латвии начнется оттепель
До среды будет сохраняться мороз, но уже в четверг, 21 января, температура воздуха поднимется до +1…+6 градусов и начнётся оттепель, сообщает LETA со ссылкой на Global Forecast System.
В ближайшие дни ожидается переменная облачность, временами будет идти снег. Особенно сильные снегопады возможны на западе Курземе. В большей части страны температура ночью будет опускаться до -12..-20 градусов, днём будет теплеть до -6..-13 градусов, будет дуть умеренный южный ветер.
В среду Латвию пересечёт обширная зона осадков, а за ней придёт потепление. Снег сменится небольшим дождём, потеплеет до +1..+6 градусов. Ожидается туман.
Оттепель будет продолжаться минимум несколько дней.
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