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Новости Общество | 17 января 2021 | 18:02
В честь 30-летия баррикад в Даугавпилсе создали фильм — и разожгут костер
В Латвии отмечается тридцатилетие драматических событий 13-27 января 1991 года, когда страна отстояла свою независимость и вышла из-под тоталитарного советского контроля. В память о тех исторических днях сотрудники Даугавпилсского краеведческого и художественного музея сняли фильм «Баррикадам — 30: даугавпилсские рассказы».
«В нашей ленте воспоминаниями делятся участники тех событий — Роберт Кудиньш, Янис Пуданс, Янис Гиптерс и Андрейс Файбушевич. Рассказы Кудиньша и Пуданса, тогда майора советской армии, поддержавшего борцов за независимость, уже звучали в фильме «Даугавпилс: время Атмоды», созданном к 25-летию Народного фронта; интервью с Гиптерсом и Файбушевичем мы записали в январе нынешнего года. Еще мы использовали фотографии Теодора Руданса, Григория Димитриева и Роберта Хансона из фондов нашего музея и видеоматериалы Вилиса Круминьша, Мика и Зигурда Калманисов из архива общественной организации Aleksandra Pelēča lasītava», — рассказала Rus.Lsm.lv автор сценария, специалист по связям с общественностью городского музея Гунта Лочмеле.
«У нас были и другие планы. Мы собирались зажечь большой костер, пригласить участников баррикад — их в Даугавпилсе и окрестностях около 200 человек, а также школьников. Составили концертную программу, придумали даже «баррикадное» угощение, но коронавирус всё отменил. Все массовые мероприятия запрещены, но всё-таки 20 января на площади напротив старого корпуса Даугавпилсского университета мы разожжем костер. Он будет гореть с 16:00 до 19:00, представители Земессардзе встанут в почетный караул. Люди смогут просто подойти к костру, соблюдая все «антиковидные» правила, постоять и в своем сердце вспомнить баррикады и борцов за свободу Латвии», — дополнила Валентина Славковская, руководитель исторического отдела музея и научный консультант фильма.
Фильм «Баррикадам — 30: даугавпилсские рассказы» можно посмотреть тут.
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