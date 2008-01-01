Трудовая инспекция оштрафовала Adugs Production на 1000 евро

Новости Общество | 16 января 2021 | 17:24

D-fakti.lv D-fakti.lv

Государственная трудовая инспекция (ГТИ) оштрафовала производителя кондитерских изделий Adugs Production на 1000 евро за незаконно удержанные суммы из зарплат работников и оставление работников без средств к существованию, сообщила представитель ГТИ Илзе Калниня.

ГТИ проверила полученную информацию о возможных нарушениях на предприятии, запросив документы и объяснения. Проверка выявила нарушения закона о труде в отношении порядка и размера удержаний. Предприятие производило удержания из части зарплаты, из которой нормативные акты запрещают делать вычеты. В результате работникам не выплачивалась даже минимальная зарплата.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года по подозрению в торговле людьми были задержан и помещен под арест руководитель предприятия Язеп Зукулс.

Государственная полиция от одного из иностранных посольств получила информацию о том, что несколько работников Adugs сообщили о принудительном труде. На основе этого сообщения в апреле управление по борьбе с организованной преступностью начало уголовный процесс о торговле людьми, совершенном организованной группой, легализации нажитых преступным путем средств и умышленном причинении легких телесных повреждений.

В ходе расследования было установлено, что на кондитерском предприятии, используя уязвимое положение, длительно эксплуатировались граждане третьих стран, им не выплачивалась полностью зарплата, в результате чего у них возникли большие долги. У работников забрали паспорта, к ним применялись физическое насилие и угрозы высылки из страны в случае, если они не будут выполнять все требования преступной группировки.

10 ноября полиция провела обыски и задержания в Яунелгавском крае, Ливаны, Айзкраукле, Даугавпилсе и Кекаве. В целом обыск проведен на 22 объектах, изъяты наличные деньги на сумму около 150 000 евро, драгоценности, боеприпасы и другие предметы.

В тот же день полиция задержала трех членов организованной преступной группы, которые подозреваются в этих преступлениях - лидера группы и владельца предприятия 1955 г. рожд. и мужчин 1974 и 1986 г. рожд..

Delfi